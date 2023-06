Na początku roku kraje członkowskie Unii Europejskiej sprzedawały znacznie mniej wieprzowiny do krajów trzecich. Czołowe kraje eksportowe Hiszpania, a także Dania musiały pogodzić się ze znacznymi spadkami w eksporcie. Mimo to ogólne dochody z eksportu UE utrzymały się na poziomie z poprzedniego roku.

Eksport z UE spadł o ponad 15 proc.

Według danych KE w styczniu i lutym poza UE sprzedano łącznie 760 820 ton wieprzowiny (w masie ubojowej) wraz z produktami przetworzonymi i produktami ubocznymi było to o 137 480 ton, czyli o 15,3 proc. mniej niż w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku. Ze względu na wyższe ceny osiągnięte przychody z eksportu wyniosły prawie 2,07 mld euro, o 1,5 proc. powyżej poziomu z poprzedniego roku.

Głównym odbiorcą wieprzowiny pozostały Chiny

Spadek wolumenu dostaw do Chin, który w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszył się o 20 650 ton, czyli o 8,5 proc. do 221 380 ton, nie był zaskoczeniem. Z udziałem 29,1 proc. całego eksportu, Chiny pozostały najważniejszym nabywcą UE. Wartość eksportu w analizowanym okresie wyniosła ponad 496 mln euro.

Za ChRL uplasowała się Wielka Brytania z zakupami o wartości 490 mln euro. Sprzedaż wieprzowiny w tym przypadku wyniosła 138 310 ton i spadła tylko poniżej średniej o 1,6 proc. Nastąpił jednak nawet niewielki wzrost eksportu mrożonek i wędlin.

Poważne spadki sprzedaży na Filipiny i do USA

Załamanie eksportu wieprzowiny z UE nastąpiło do ważnych klientów na Filipiny, do Korei Południowej i Australii. Dostawy tam były o około jedną trzecią niższe niż w styczniu i lutym 2022 r., co miało duży wpływ na ujemny ogólny wynik eksportu. Dostawy do USA spadły nawet o połowę.

W kilku krajach sprzedano więcej wieprzowiny w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Należą do nich Japonia z niewielkim wzrostem o 2,2 proc. do 78 260 ton, a także mniejsi klienci Wietnam i Malezja ze wzrostami odpowiednio o 40,1 proc. i 77,3 proc.

Eksport wieprzowiny z Hiszpanii spadł o 14 proc.

Wszyscy główni eksporterzy wieprzowiny z UE sprzedali mniej towarów na rynku światowym w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. Hiszpania zmniejszyła eksport o 14,3 proc. do 254 460 ton w stosunku do poprzedniego roku. Dania ze spadkiem 22,9 proc. do 135 560 ton ucierpiała jeszcze mocniej. W przypadku Niemiec statystyki pokazują spadek eksportu wieprzowiny do krajów trzecich o 21,4 proc. do 56 725 ton. Przed Niemcami była Holandia z 119 460 ton, czyli o 11,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.