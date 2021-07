Znaczny spadek cen za warchlaki krajowe i importowane

W tym tygodniu w cennikach za warchlaki krajowe i importowane widoczne są zgodne korekty. Niemal każdy z ankietowanych punktów sprzedaży obniżył cenę.

Kolejny tydzień utrzymuje się trend spadkowy na rynku warchlaków. Niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży obniżyły stawki za warchlaki. Średnia cena za warchlaki z produkcji krajowej spadła w tym tygodniu o 30 zł/szt. w przypadku zwierząt ważących 20kg, zaś stawki za warchlaki w masie 30kg są o 35 zł/szt. niższe. Z kolei warchlaki importowane z Danii są tańsze o średnio 45 zł/szt.

Prognozy dla rynku warchlaków (16.07.2021)

Jak podkreśla Maciej Migała, obecnie wiele osób czeka nowe zboża, a sytuację dodatkowo komplikuje afrykański pomór świń. Zdaniem naszego rozmówcy prognozy dla rynku warchlaków są dość negatywne, ponieważ produkcja trzody chlewnej w Polsce będzie stopniowo redukowana.

Podobną opinią podzielił się przedstawiciel firmy BestPig, który podkreślił problemy wynikające z obecnej sytuacji z ASF w Żurominie i Piotrkowie Trybunalskim oraz ogólne zmęczenie producentów trzody ze stref czerwonych. Jak zaznaczył, kolejna konieczność dokładania do tuczu w wielu gospodarstwach powoduje ogromne zniechęcenie do dalszej produkcji.

Wielu naszych rozmówców podkreślało niepewność związaną z wystąpieniem ASF u świń w Niemczech. Jak stwierdził Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, to czy sytuacja ta zaszkodzi polskiemu rynkowi trzody zależy w dużej mierze od decyzji, które zostaną podjęte przez polski rząd w najbliższym czasie.

– Obecnie wszyscy tańczymy w rytmie ASF. Dzisiaj rano dowiedzieliśmy się o pierwszym przypadku ASF u świń w Niemczech. Trudno stwierdzić czy nam to zaszkodzi, czy pomoże. Oczekiwałbym od polskich władz, żeby zgodnie z obowiązującym prawem nie kupować wieprzowiny z Niemiec. Pojawienie się ASF w Polsce mocno ograniczyło możliwości eksportu wieprzowiny, więc podobnych restrykcji oczekiwałbym od naszych władz w stosunku do mięsa niemieckiego, tj. zamknięcia granicy, szczegółowych badań i dokładnych kontroli. To mogłoby pomóc. Świń w Polsce mamy mało, a będzie ich jeszcze mniej, ale trudno przewidzieć co się wydarzy. Logika podpowiada, że w ciągu 2 tygodni zabraknie tuczników i powinno się to odbić na rynku, jednak nawet właściciele zakładów mięsnych nie wiedzą jak rozwinie się sytuacja. Moim zdaniem po okresie paniki związanej z sytuacją w Żurominie cena powinna się odbić. Niewiadomą pozostaje jak Niemcy zareagują na ASF na swoim terytorium, dzisiaj mała giełda przyniosła niewielkie podwyżki, ale to jednak wielki znak zapytania. Jest spora szansa, że na tym warchlaku kupionym po 210 zł i taniejącym zbożu uda się mimo wszystko zarobić, ale pewności nikt niestety nie ma.

Po ile warchlaki krajowe (16.07.2021)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, aktualne stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 196 zł/szt. netto. Ceny maksymalne osiągają 220 zł/szt. netto, zaś minimalnie 170 zł/szt. netto.

W przypadku warchlaków w masie 30 kg ceny wynoszą średnio 231 zł/szt. netto, a ceny mieszczą się w zakresie 210 - 250 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki krajowe 16.07.

Jakie ceny za warchlaki importowane (16.07.2021)?

Z kolei średnia zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 220 zł/szt. netto, a ich ceny wahają się w zakresie od 150 do 262 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą punkty sprzedaży warchlaków importowanych biorące udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki importowane 16.07.

