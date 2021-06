Znamy kształt nowej strefy czerwonej w Wielkopolsce

W myśl ostatniej decyzji wykonawczej KE, w obręb strefy czerwonej (dawniej - niebieskiej) włączono obszar ośmiu gmin powiatów szamotulskiego i międzychodzkiego. Poszerzono również zasięg strefy różowej na Podkarpaciu i na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska.

Ostatnie zmiany zasięgu stref związane są z wystąpieniem ogniska ASF u świń w powiecie międzychodzkim (koniec maja), oraz wystąpieniem ognisk ASF dzików w powiecie górowskim (dolnośląskie) i mieleckim (podkarpackie).

W myśl ostatnich zmian do strefy czerwonej (dawniej - niebieskiej) włączono następujące obszary:

Powiat międzychodzki:

- gmina Chrzypsko Wielkie

- część gminy Sieraków położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od wschodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 133 w miejscowości Sieraków, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od przecięcia drogi nr 133 z rzeką Warta i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez ulicę Poznańską, a następnie drogę łączącą miejscowości Jaroszewo – Sprzeczno biegnącą do południowej granicy gminy

- część gminy Kwilcz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy

Powiat szamotulski

- gmina Pniewy

- część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy

- część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy

- część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy

- część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg 3024073

Do strefy różowej włączono natomiast następujące rejony:

Województwo dolnośląskie:

Powiat górowski:

- gmina Jemielno

- gmina Wąsosz

- część gminy Góra położona na południowy - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy, łączącą miejscowości Czernina – Kruszyniec – Góra do skrzyżowania z droga nr 324, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 324 biegnącą od tego skrzyżowania do zachodniej granicy gminy

- część gminy Niechlów położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz- pozostała część gminy już wcześniej została włączona w skład strefy

Powiat trzebnicki:



- część gminy Żmigród położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie trzebnickim

Województwo podkarpackie:

Powiat Kolbuszowski:

– gmina Niwiska

Powiat ropczycko - sędziszowski:

— część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka- Blizna

Powiat dębicki:

— część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4

- część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4

Powiat mielecki:

- gmina Przecław

- miasto Mielec

- gmina wiejska Mielec

- część gminy Czermin położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy

- część gminy Radomyśl Wielki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki – Zdziarzec – Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy

- część gminy Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne w powiecie mieleckim

Zasięg nowej strefy niebieskiej (dawniej - żółtej) włączono następujące tereny:

Województwo wielkopolskie:

Powiat rawicki:

— część gminy Rawicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5

- część gminy Bojanowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5

Województwo dolnośląskie:

Powiat trzebnicki:

— część gminy Żmigród położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5

Województwo podkarpackie:

Powiat ropczycko-sędziszowski:

- gmina Ropczyc\

- część gminy Ostrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka-Blizna

- część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94

Powiat dębicki:

- gmina Czarna

- gmina Pilzno

- miasto Dębica

- część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4

- część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4

Od początku roku na obszarze Polski potwierdzono 1717 ognisk ASF w populacji dzików, oraz 2 ogniska choroby w stadach świń.