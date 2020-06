Znamy kształt nowej strefy niebieskiej w Wielkopolsce

W piątek Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o kształcie niebieskiej strefy nałożonej w związku z ostatnim ogniskiem ASF w okolicach Leszna. Do strefy włączono część gmin powiatu leszczyńskiego i kościańskiego, a także powiat grodzki Leszno.

Ostatnie jak do tej pory, a czwarte w tym roku ognisko ASF potwierdzono w gminie Lipno w powiecie leszczyńskim. Wystąpiło ono 15 czerwca w stadzie świń liczącym łącznie zaledwie 24 zwierzęta.

Nie musieliśmy długo czekać na decyzję Komisji Europejskiej zmieniającą kształt obszaru zagrożenia ("strefy niebieskiej") na tym terenie. Ogłoszoną ją w ostatni piątek. W myśl zarządzenia obszarem zagrożenia objęto następujące tereny:

- gminy Lipno, Osieczna, część gminy Włoszakowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy w powiecie leszczyńskim

— powiat miejski Leszno

— część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogą nr S5 do północnej granicy gminy, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim.