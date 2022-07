W myśl ostatniego rozporządzenia KE zmienił się zasięg stref ASF w Polsce. Niestety tym razem zmiana ta dotyczy wyłącznie zwiększenia obszarów objętych ograniczeniami.

Zmiany zasięgu stref związane są przede wszystkim z niedawnymi ogniskami ASF świń na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Zmienił się też zasięg strefy różowej co wynika z wystąpienia ASF dzików w nowych lokalizacjach.

Gdzie wprowadzono strefę czerwoną?

Województwo dolnośląskie:

- powiat miejski Leginca

- powiat legnicki (gminy Miłkowice i Krotoszyce)

- powiat lubiński (część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy)

- powiat trzebnicki (część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 )

- powiat wołowski (część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie)

- powiat złotoryjski (część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy, miasto Złotoryja)

Województwo wielkopolskie:

- powiat kościański (miasto i gmina Kościan)

Gdzie nowe strefy różowe?

Województwo dolnośląskie:

- Powiat lwówecki (gminy Lwówek Śląski, Gryfów Śląski, Lubomierz i Wleń)

- powiat karkonoski (gmina Jeżów Sudecki)

- powiat złotoryjski (gminy Świerzawa i Wojcieszów)

Województwo wielkopolskie:

- powiat szamotulski (gmina Kaźmierz, część gmin Obrzycko, Ostroróg, Szamotuły i Duszniki nie włączone wcześniej do strefy, miasto Obrzycko)

- powiat poznański (gmina Tarnowo Podgórne, część gminy Rokietnica nie włączona wcześniej do strefy)

Gdzie nowa strefa niebieska?

- powiat karkonoski (gminy Mysłakowice, Janowice WIelkie i Stara Kamienica)

- powiat miejski Jelenia Góra