Znamy kształt stref ASF po ogniskach w centrum kraju

W ubiegłym tygodniu opublikowano zaktualizowany załącznik do rozporządzenia KE definiującego kształt stref ASF w Polsce. Do czerwonej lub niebieskiej strefy włączono większą część województwa łódzkiego, a także fragmenty innych województw.

Zmiany zasięgu stref ASF mają związek z wystąpieniem ognisk choroby w stadach świń w województwie łódzkim (w powiatach łódzkim wschodnim, oraz wieruszowskim), i wielkopolskim (w powiecie kępińskim. Do strefy czerwonej (objętej najostrzejszymi rygorami włączono część gmin powiatu łódzkiego wschodniego, piotrkowskiego, pabianickiego, wieruszowskiego, wieluńskiego i sieradzkiego w Łódzkiem, powiatu kępińskiego w Wielkopolsce, oraz powiatu namysłowskiego, oleskiego i kluczborskiego w Opolskiem. Łącznie w skład strefy włączono teren ponad 30 gmin lub ich fragmentów. W strefie niebieskiej znalazła się większa część województwa łódzkiego, a także część południowej Wielkopolski, północnej Opolszczyzny i wschodni kraniec województwa dolnośląskiego.

Gdzie wprowadzono strefę czerwoną?

Województwo łódzkie:

- Powiat piotrkowski: gmina Czarnocin, część gminy Moszczenica położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na zachód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy

- Powiat łódzki wschodni: gminy Brójce, Tuszyn, Rzgów

- Powiat pabianicki: część gminy wiejskiej Pabianice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485

- Powiat wieruszowski: gminy Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice, część gminy Sokolniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 482, część gminy Galewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona

- Powiat wieluński: gminy Biała, Czarnożyły, Skomlin, część gminy Mokrsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na zachód od miejscowości Wieluń oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna

Powiat sieradzki: część gminy Złoczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 482 biegnącą od zachodniej granicy gminy w miejscowości Uników do miejscowości Złoczew, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 477 biegnącą od miejscowości Złoczew do południowej granicy gminy, część gminy Klonowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Owieczki - Klonowa – Górka Klonowska - Przybyłów

Województwo wielkopolskie:

- Powiat kępiński: gminy Baranów, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, część gminy Kępno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8

Województwo opolskie:

- Powiat namysłowski: część gminy Namysłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha

- Powiat oleski: część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na północ od drogi łączącej miejscowości Praszka - Kowale

Powiat kluczborski: część gminy Byczyna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11

Gdzie wprowadzono strefę niebieską?

Województwo łódzkie:

— powiat tomaszowski

— powiat brzeziński

— powiat łaski

— powiat miejski Łódź

- powiat łódzki wschodni: gminy Andrespol, Koluszki, Nowosolna

- powiat pabianicki: gminy Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, miasto Konstantynów Łódzki, miasto Pabianice, część gminy wiejskiej Pabianice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w 1008032

- Powiat zgierski: gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz

- Powiat bełchatowski: gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów

Powiat wieluński: — gminy Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, część gminy Mokrsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na wschód od zachodniej granicy miejscowości Wieluń oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim

— powiat sieradzki

— powiat zduńskowolski

- powiat piotrkowski : gminy Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, część gminy Moszczenica położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na wschód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy,

- powiat miejski Piotrków Trybunalski

Powiat wieruszowski: gminy Wieruszów, część gminy Sokolniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 482, część gminy Galewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim

Województwo wielkopolskie:

- Powiat kępiński: część gminy Kępno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8

- powiat ostrowski

- powiat ostrzeszowski

Województwo opolskie:

- Powiat namysłowski: gminy Domaszowice, Wilków i część gminy Namysłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha

- Powiat kluczborski: gminy Wołczyn, Kluczbork, część gminy Byczyna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11

- Powiat oleski: część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na południe od drogi łączącej miejscowości Praszka – Kowale, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42

Województwo dolnośląskie:

- Powiat oleśnicki: gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców

To nie koniec zmian

Wiele wskazuje na to, że na powyższych zmianach nie skończy się poszerzanie zakresów stref. Niedawno potwierdzono kolejne ogniska ASF u świń na obszarze strefy niebieskiej, lub na skraju strefy czerwonej (m. in. w województwie wielkopolskim, dolnośląskim i warmińsko – mazurskim co z pewnością spowoduje dalsze rozszerzanie stref.