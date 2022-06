Gminy pięciu powiatów zostały włączone do nowej strefy czerwonej wyznaczonej wokół ognisk ASF w Wielkopolsce. Są i dobre wiadomości - ze strefy uwolnione kilka gmin województwa warmińsko-mazurskiego i lubuskiego.

Objęcie części gmin południowej Wielkopolski wiąże się z ogniskami ASF które pojawiły się na początku czerwca w powiecie leszczyńskim i kościańskim:

Gdzie wprowadzono czerwoną strefę ASF?

W myśl najnowszego rozporządzenia wykonawczego KE, strefę czerwoną wprowadzono na następujących obszarach Wielkopolski:

- Powiat leszczyński - gminy Święciechowa, Włoszakowice, Osieczna, Lipno

- Miasto Leszno

- Powiat kościański - gminy Krzywiń i Śmigiel)

- Powiat gostyński - gmina Gostyń

- Powiat śremski - część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy

- Powiat wolsztyński - część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko

Gdzie zniesiono strefę czerwoną?

Z kolei na mocy ostatniego rozporządzenie strefę czerwoną zniesiono w okolicach Olsztyna, zaś jej zasięg ograniczono w centralnej części województwa lubuskiego. Ze stref uwolniono następujące gminy:

Województwo warmińsko - mazurskie:

- powiat olsztyński (część gmin Barczewo i Purda włączone wcześniej do strefy)

- powiat szczycieński (część gmin Pasym i Dźwierzuty włączone wcześniej do strefy)

Województwo lubuskie:

- powiat świebodziński (gmina Skąpe, część gmin Świebodzin, Lubrza i Łagów znajdujące się na południe od drogi krajowej nr 92)

W przypadku obu lokalizacji strefy czerwone zastąpiono różowymi, co ma związek z występowaniem w okolicy ASF dzików.

Kolejne gminy w różowej strefie ASF

Strefę różową wprowadzono natomiast w południowej części województwa dolnośląskiego, a także w okolicach Poznania. Ma to związek z niedawnymi ogniskami ASF dzików w tych okolicach:

Strefę różową wprowadzono w następujących lokalizacjach:

Województwo dolnośląskie:

- Powiat wałbrzyski (gminy Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Jedlina Zdrój i Walim)

- miasto Wałbrzych

- powiat świdnicki (gminy Świebodzice, Świdnica, miasto Świdnica)

Województwo wielkopolskie:



- powiat poznański (gminy Buk, Stęszew, Dopiewo, Komorniki, Luboń)

- powiat grodziski (gmina Granowo)

Okolice Kalisza wolne od ASF dzików

Po ponad roku zniesiono za to strefę różową w okolicach Kalisza. Wyłączono z niej gminy powiatów: kaliskiego (Mycielin, część gmin Stawiszyn i Ceków Kolonia), tureckiego (Malanów, część gminy Tuliszków), oraz konińskiego (część gmin Rychwał i Stawiszyn).

Nowa strefa niebieska na Dolnym Śląsku

Wokół różowej strefy w okolicach wyznaczono także strefę ochronną (niebieską). Włączono do niej następujące tereny:

- powiat jaworski (gmina Bolków)

- powiat wrocławski (gmina Mietków)

- powiat kamiennogórski (gmina Kamienna Góra)

- powiat wałbrzyski (gminy Mieroszów i Głuszyca

- powiat kłodzki (gmina Nowa Ruda)

- powiat dzierżoniowski (gminy Pieszyce, Bielawa i Dzierżoniów)

- powiat świdnicki (gminy Marcinowice i Jaworzyna Śląska)