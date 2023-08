Jak informuje Polskie Mięso, w okresie od stycznia do maja 2023 roku, produkcja wieprzowiny w UE liczona w sztukach obniżyła się o -8,9 proc. w ujęciu rocznym, oraz o 8,8 proc. liczona w tonach. Patrząc z perspektywy poszczególnych miesięcy, najniższą produkcję osiągnięto w kwietniu.

Spadek ubojów w sztukach odnotowano we wszystkich państwach członkowskich, za wyjątkiem Grecji (+5,6 proc.), niemniej w tonach spadek dotyczył wszystkich. Już wcześniej notowano głęboki spadek ubojów w Danii, który w okresie pięciu pierwszych miesięcy roku znacząco się pogłębił (-18,3 proc. w ujęciu rocznym, liczone w sztukach). Ponadto produkcja spadła u największych producentów wieprzowiny: w Hiszpanii i w Niemczech, odpowiednio o 9 i 9,5 proc. Głębokie spadki dotyczą też Słowacji (-13,9 proc.), Łotwy (-13,2 proc.) Belgii (-13,1 proc.). Stosunkowo niski spadek produkcji dotyczy Rumunii, Szwecji, Włoch i Węgier (spadki od -1 do -2,6 proc.).

Duże spadki cen tuczników

Po kilku miesiącach podwyżek, w ostatnim czasie spadają niestety ceny tuczników. W 33. tygodniu 2023 roku średnia cena zakupu świń dla klas S i E na rynku UE wyniosła 239,9 euro/100 kg, to znaczy – 4,4 proc. miesiąc do miesiąca. Popyt ze strony rzeźni nie jest wygórowany. W związku z tym, że podaż też pozostaje na niskim poziomie analitycy oczekują, że nie będzie katastrofy cenowej i że nie powrócimy szybko do tego niskiego poziomu, który rynek doświadczył 1,5-2 lata temu. Bieżąca cena jest o wiele wyższa niż w zeszłym roku, (aż 16,8 proc), oraz o wiele wyższa względem średniej historycznej. Na podstawie powiadomień cenowych z państw członkowskich ceny są stabilne w przypadku Malty, Finlandii, Irlandii, Bułgarii i Danii. Najgłębsze spadki dotyczyły Chorwacji, Polski, Łotwy i Litwy. W Chorwacji dwa miesiące temu odnotowano pierwszy przypadek ASF, a następnie kolejne, co negatywnie wpłynęło na ceny w tym kraju. Ponadto wysokie spadki cen odnotowały kraje Beneluksu, Dania, Francja, Austria i Słowacja. Żadne z państw członkowskich nie odnotowało zdecydowanego wzrostu.

Wysokie ceny prosiąt

Jak czytamy w komunikacie Związku, po kilku miesiącach stabilizacji cen prosiąt, obecnie notowany jest trend spadkowy. W 33. tygodniu 2023 r. średnia cena prosiąt wyniosła 79,8 euro/szt. )-8,2 proc. miesiąc do miesiąca). Cena prosiąt jest jednak aż o 57,5 proc.wyższa niż w ubiegłym roku. Aktualna cena jest dwukrotnie wyższa od średniej historycznej! Ceny prosiąt w szczególności obniżyły się w Hiszpanii, w Holandii oraz Belgii. W Danii ceny są stabilne. Spadki dotyczyły Niemiec, Francji, Węgier i Szwecji.

Ile wieprzowiny eksportuje Unia Europejska?

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2023 roku unijny eksport sektora wieprzowiny w relacji rocznej obniżył się o 16,4 proc. do poziomu 1 849,tys. ton. Wartościowo eksport obniżył się o 1 proc. w ujęciu rocznym. Główne kraje eksportujące to Hiszpania, Dania i Holandia. Udział eksportu Hiszpanii w unijnym eksporcie ogółem stanowi ok30 proc.

Obniżył się unijny eksport wieprzowiny na wszystkie główne kierunki za wyjątkiem Wielkiej Brytanii (+2 proc. r/r). Główny kierunek eksportu unijnej wieprzowiny pod względem ilościowym to Chiny (8,1%), następnie Wielka Brytania, Japonia (-10,9%) oraz Filipiny (-37,5%).

Unijna wieprzowina jest zbyt droga?

Unia Europejska odczuwa wielką lukę cenową w porównaniu z największymi konkurentami na rynku globalnym, głównie z USA i Brazylią. Ceny europejskie są o wiele wyższe niż w wyżej wymienionych krajach, co wpływa na udział UE w głównych rynkach eksportowych, zwłaszcza w Chinach. Wysokie ceny, w połączeniu z malejącą unijną produkcją wieprzowiny, determinują przede wszystkim spadek unijnego eksportu. Ponadto wpływ ma również sytuacja popytowa. W Chinach produkcja się poprawiła, nie ma już takiego zapotrzebowania na import.

Import wieprzowiny do UE na śladowym poziomie

Unijny import wieprzowiny jest znikomy. W okresie od stycznia do maja bieżącego roku ukształtował się on na poziomie 66,2 tys. ton i był niższy w relacji rocznej o 17,3 proc. Wartość importu wyniosła 160 mln euro, to znaczy o 7,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Główni dostawcy wieprzowiny na rynek unijny: Wielka Brytania to (udział 67,7 proc. rynku) i Szwajcaria. Import z UE obniżył się z uwagi na spadek produkcji w tym kraju. Najwięcej importują: Francja, Niemcy oraz Irlandia. Największy import dotyczył mięsa świeżego.