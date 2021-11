Żuromin pozostaje w strefie czerwonej. Duże zmiany w regionalizacji

Ostatnie rozporządzenie wykonawcze zdjęło strefę czerwoną z terenu blisko 90 gmin województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i lubuskiego. Zawiedzeni mogą czuć się mieszkańcy powiatu żuromińskiego i mławskiego, gdzie strefa czerwona pozostała.

Zmiany w głównej mierze dotyczą obszarów w których w tym roku ogniska ASF nie występowały, a czerwona strefa była pokłosiem masowego występowania ASF świń w zeszłym roku. Wyjątkiem są gminy powiatu siemiatyckiego na Podlasiu, w którym to ognisko ASF potwierdzono pod koniec czerwca tego roku.

Niestety odwleka się zniesienie stref w północnej części Mazowsza - w powiecie żuromińskim i mławskim. Mimo że mieliśmy tam do czynienia z pojedynczymi ogniskami choroby (czyli teoretycznie wnioskować o zdjęcie strefy można po 3 miesiącach od wygaszenia ognisk), to Komisja zdecydowała się na pozostawienie tych obszarów w strefie. Prawdopodobnie ma to związek z niekorzystną sytuacją epizootyczną w sąsiednich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Zmiany są jednak spore: oprócz wspomnianego powiatu siemiatyckiego strefę zdjęto w kilku gminach powiatu olsztyńskiego na Warmii, w gminach powiatów słubickiego i krośnieńskiego w Lubuskiem, ale przede wszystkim ze strefy uwolniono znaczną część Lubelszczyzny i Podkarpacia. W Lubelskiem strefa czerwona pozostała jedynie w kilkunastu gminach należących do powiatów hrubieszowskiego, zamojskiego, biłgorajskiego, kraśnickiego i janowskiego. Z kolei na Podkarpaciu czerwona strefa pozostała w kilku gminach powiatu lubaczowskiego i jarosławskiego na wschodzie regionu, w dwóch gminach powiatu stalowowolskiego, oraz - co oczywiste na zachodzie województwa - w powiecie mieleckim a także w kilku gminach powiatu dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego. W przypadku gmin powiatu hrubieszowskiego, lubaczowskiego i jarosławskiego być może jeszcze w tym roku doczekamy się zdjęcia strefy - tam bowiem mieliśmy do czynienia z pojedynczymi ogniskami ASF świń.

W myśl ostatniej decyzji KE strefę czerwoną zniesiono na następujących obszarach.

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat olsztyński (gminy Dobra Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek i Stawiguda)

- powiat nidzicki (gminy Janowo, Janowiec Kościelny, Nidzica i Kozłowo)

Województwo podlaskie:

- powiat siemiatycki (gmina Siemiatycze, część gmin Dziadkowice, Milejczyce, Nurzec-Stacja i Mielnik)

Województwo lubelskie:

- powiat chełmski (gmina Białopole)

- powiat hrubieszowski (gminy Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice, Mircze i Dołhobyczów)

- powiat tomaszowski (cały)

- powiat zamojski (gminy Miączyn, Łabunie, Komarów-Osada, Adamów, Krasnobród, Nielisz i Grabowiec)

- powiat krasnostawski (gminy Rudnik i Żółkiewka)

- powiat biłgorajski (gminy Potok Górny, Biszcza, Księżpol, Tarnogród, Aleksandrów, Łukowa, Obsza i Józefów)

Województwo podkarpackie:

- powiat niżański: ( gminy Rudnik n. Sanem i Krzeszów, część gmin Harasiuki, Ulanów, Nisko, Jeżowe)

- powiat rzeszowski (część gminy Kamień)

- powiat leżajski (gminy Nowa Sarzyna i Leżajsk, część gminy Kuryłówka)

- powiat przeworski (gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, część gmin Przeworsk i Zarzecze, miasto Przeworsk)

- powiat jarosławski (gminy Wiązownica, Jarosław, Pawłosiów, Chłopice, miasto Jarosław)

- powiat lubaczowski (gminy Horyniec Zdrój, Narol, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików)

- powiat przemyski (gmina Stubno)

Województwo lubuskie:

- powiat słubicki (gmina Cybinka)

- powiat krośnieński (gminy Maszewo, Bytnica, Krosno Odrzańskie, Gubin, Bobrowice, miasto Gubin)

We wszystkich z wymienionych obszarów obowiązuje obecnie strefa różowa związana z występowaniem ASF dzików.