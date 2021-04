Zwycięstwo nad ASF, ale tylko pyrrusowe

Patrząc na przebieg epizootii ASF w naszym kraju, widać że w większości regionów naszego kraju presja wirusa zdaje się słabnąć. Może i da się mówić o postępie w walce z chorobą, odbył się on jednak kosztem dziesiątek tysięcy rolników.

Analizując dane odnośnie ASF dzików, widać że w większości regionów choroby nastąpił pewien postęp w walce z chorobą.

Niestety w wielu regionach choroba wciąż jest obecna, co stwarza potężne zagrożenie dla producentów trzody.

Tam gdzie udało się osiągnąć postęp w walce z ASF odbyło się to niestety kosztem likwidacji wielu stad trzody chlewnej.

W ostatnich tygodniach uwagę rolniczej opinii publicznej skupia przede wszystkim epizootia wysoce zakaźnej grypy ptaków. Choć choroba ta pojawia się w naszym kraju cyklicznie niemal co roku, to w tym sezonie zbiera ona wyjątkowo duże żniwo. Wszystko za sprawą masowego występowania ognisk grypy w największym polskim zagłębiu drobiarskim – w powiecie żuromińskim i mławskim. Straty liczymy tam nie w dziesiątkach czy setkach tysięcy, lecz w milionach ptaków.

Tym samym jakby nieco na bok odszedł problem afrykańskiego pomoru świń, który już ponad 7 lat niszczy polską produkcję trzody chlewnej. Szczególnie, że w ostatnim czasie wydaje się, że na większości obszarów kraju problem ten wydaje się jakby wyciszać. Niechlubnym wyjątkiem jest naturalnie województwo lubuskie, w którym do połowy kwietnia potwierdzono około 800 przypadków pomoru u dzików, czyli ponad 2/3 tegorocznej puli zachorowań u tych zwierząt. W pozostałych regionach kraju sytuacja przedstawia się jednak dużo lepiej niż przed rokiem. Potwierdza to zresztą sumaryczna liczba przypadków pomoru potwierdzonych od początku roku: wynosi ona około 1200, gdy w tym samym okresie 2020 roku mieliśmy już „na liczniku” grubo ponad 2 tys. przypadków.

Wydaje się że zwłaszcza we wschodniej części kraju sytuacja uległa dużej poprawie. Na Warmii i Mazurach, Podkarpaciu, a zwłaszcza Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie obserwujemy znacznie mniej przypadków choroby. Warto nadmienić, że od ponad połowy roku ASF nie obserwowano również w Wielkopolsce. Niestety radość z opisanego faktu mącą dwa fakty. Po pierwsze pomimo dużego spadku liczby nowych przypadków pomoru, na większości opisanych wyżej terenów choroba cały czas jest obecna, tylko w mniejszym natężeniu. Są wprawdzie od tej reguły wyjątki: informowaliśmy wczoraj o zniesieniu strefy różowej (dawna strefa czerwona) w szeregu gmin na Mazowszu, a także w kilku gminach województwa podlaskiego i wielkopolskiego), co pozwala wierzyć że na tych terenach ASF dzików udało się zwalczyć.

Niestety na pozostałym obszarze choroba wciąż jest obecna w populacji dzików, co sprawia że rolnicy stale nie mogą być spokojni o swoje stada.

Największy problem tkwi jednak to, że na obszarach w których dziś epizootia pomoru zdaje się być opanowana, ASF zostawił po sobie spaloną ziemię. Wielu rolników porzuciło produkcję trzody i prawdopodobnie już nigdy do tego nie wróci. Z jednej strony wydawać się może, że zjawisko dotyczy to małych stad, które nie wnoszą wiele do krajowej produkcji trzody chlewnej. Publikowane niedawno dane wskazują jednak na to, że w pierwszym kwartale roku zniknęło co piąte stado świń.

Co ważne mowa tu nie tylko o małych stadach: o 5 proc. spadła liczba gospodarstw utrzymujących powyżej 1000 świń, zaś o 12 proc. liczba stad liczących 100-1000 świń. Oczywiście za fakt ten trudno winić wyłącznie ASF, dużą rolę odgrywają tu czynniki ekonomiczne, przede wszystkim niska i niestabilna opłacalność produkcji, nie zapominajmy jednak, że w dużej mierze jest ona właśnie wynikiem ASF. Co gorsza choroba zabija potencjał tkwiący w polskich rolnikach – jak bowiem mają oni ze spokojem patrzeć w przyszłość i inwestować w rozwój gospodarstw gdy w każdej chwili choroba (wraz ze wszystkimi jej konsekwencjami) może pojawić się w okolicy?

Podsumowując, można powiedzieć, że w niektórych częściach kraju nastąpił spory postęp w walce z pomorem, jeżeli jednak chcemy mówić o zwycięstwie nad ASF, miejmy świadomość że jest to wyłącznie zwycięstwo pyrrusowe.

Jako, że zbliża się okres letni, a co za tym idzie wzrasta zagrożenie ogniskami ASF, zwracamy się z apelem o uszczelnienie łańcucha bioasekuracji w Państwa gospodarstwach. Niezależnie od obszaru kraju choroba stale jest ogromnym zagrożeniem, a tylko ochrona biologiczna daje nam jakiekolwiek szanse na ochronę stad trzody.