UE planuje wprowadzenie etykiety dotyczącej dobrostanu zwierząt

Na nieformalnym posiedzeniu rady ministrów rolnictwa Unii Europejskiej niderlandzka minister rolnictwa Carola Schouten opowiedziała się również za opracowaniem ogólnounijnego znaku dobrostanu zwierząt.

Według minister, należy również wziąć pod uwagę odnoszące sukcesy marki własne, takie jak niderlandzki znak „Beter Leven”. W tym celu należałoby stworzyć odpowiednie kryteria i klasyfikacje na szczeblu UE.

Na przykład, należy przestrzegać warunków produkcji i poziomu dobrostanu zwierząt w całym łańcuchu handlowym, w tym w transporcie i uboju - napisała minister. Wymagania muszą być na tyle surowe, aby można było mówić o poprawie dobrostanu zwierząt. Dodatkowo należy zapewnić, aby producenci osiągali odpowiednie przychody za produkty spełniające wysokie wymagania.

Mając na uwadze przepisy dotyczące transportu żywego inwentarza z państw członkowskich UE do krajów trzecich, niderlandzka minister uważa, że konieczne jest ustanowienie centralnego i wiarygodnego organu do oceny odpowiednich miejsc odpoczynku transportowanych zwierząt. Jak dotąd kraje UE przyjęły bardzo różne podejścia, które zaowocowały intensywnymi dyskusjami ekspertów z Niemiec, Francji, Irlandii, Austrii i Danii.

Ponadto, jak mówi minister w przyszłości należy dążyć do dalszej poprawy warunków transportu i stosowania istniejących przepisów dotyczących wewnątrzwspólnotowego transportu zwierząt. Przewozy żywych zwierząt należy w miarę możliwości zastępować przewozami mięsa. Ponadto minister opowiada się za ograniczeniem maksymalnego czasu trwania transportu zwierząt i cieląt do ośmiu godzin. Ponadto uważa, że zwierzęta nie powinny być transportowane dłużej niż przez osiem godzin w pojazdach bez układu chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych powyżej 30 ° C