Produkcja mięsa w podlegających obowiązkowi zgłoszenia rzeźniach Unii Europejskiej wyraźnie spadła w ubiegłym roku.

Według wstępnych danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) całkowita produkcja mięsa wołowego, trzody chlewnej, drobiu i owiec spadła o 1,7 mln ton, w porównaniu z 2021 r., czyli o 4,0 proc. do 41,25 mln ton.

Nawet, jeśli nie uwzględniono uboju domowego i produkcji mięsa w małych ubojniach, widać wyraźny spadek produkcji, który dotknął wszystkie gatunki mięsa. Wysokie koszty paszy, straty ekonomiczne dla producentów i zmniejszone pogłowie zwierząt gospodarskich spowodowały w większości państw członkowskich UE zmniejszenie liczby zwierząt przeznaczonych do uboju.

Mniej wieprzowiny niż w 2014 r

Było to szczególnie widoczne w przypadku świń. Według Eurostatu, w objętych raportowaniem rzeźniach w 2022 r. ubito o 12,7 mln świń mniej.

Największe spadki odnotowano w Niemczech, Belgii i Rumunii. Całkowita produkcja wieprzowiny we UE spadła o ponad 1,3 mln ton, czyli 5,7 proc., do 22,1 mln ton, najniższego poziomu od 2014 roku.

Tylko w bardzo małych krajach, takich jak Łotwa, Grecja i Luksemburg, produkcja wieprzowiny wzrosła w porównaniu z 2021 rokiem.

Grypa ptaków i jej konsekwencje

Mięso drobiowe zajęło drugie miejsce wśród najważniejszych rodzajów mięsa w UE. Ale i tu, po latach wzrostu, nastąpił spadek produkcji. Spadła ona o 1,7 proc. do 12,13 mln ton.

Grypa ptaków i wysokie koszty produkcji utrudniały pracę producentom. Chociaż Hiszpania i Polska wyprodukowały więcej mięsa drobiowego niż w 2021 r., nie zrekompensowało to strat w innych kluczowych krajach, takich jak Francja, Włochy i Niemcy.

Mniej wołowiny, produkcja baraniny stosunkowo stabilna

W przypadku bydła mniejsza liczba zwierząt i spadająca masa ubojowa doprowadziły do ​​zmniejszenia produkcji mięsa w UE w 2022 r. W porównaniu z 2021 r. spadła ona o 2,4 proc. do 6,64 mln ton. Tym samym utrzymała się długoterminowa negatywna tendencja.

Tylko cztery z 27 państw członkowskich zgłosiły wzrost produkcji wołowiny. Należą do nich Irlandia, Hiszpania, Portugalia i Grecja.

Z kolei w przypadku Francji czołowego producenta baraniny wolumen spadł o 4,4 proc. do 1,36 mln ton, a w Niemczech o 8,4 proc. do 982 tys. ton. Jednak w ujęciu względnym to produkcja mięsa owczego w 2022 r. spadła najmniej, a mianowicie o 0,9 proc. do 422 tys. ton.