Firma Good Meat chce produkować mięso laboratoryjne na dużą skalę.

Amerykańska firma Good Meat buduje pierwszą na świecie fabrykę sztucznego mięsa na dużą skalę. Powinna mieć wydajność 13 mln kg rocznie.

W USA mają zostać opracowane, wyprodukowane, zainstalowane i uruchomione przez największa firmę Eat Just Inc. zajmującą się hodowlą mięsa, firma podpisała teraz wyłączną wieloletnią umowę z ABEC Inc.

Według National Hog Farmer, ABEC ma długą historię innowacji w zakresie urządzeń bioprocesowych. Posiada również duże doświadczenie i możliwości w branży biotechnologicznej. Dziesięć bioreaktorów o pojemności 250 000 litrów stanowić będzie podstawę nowego obiektu Good Meat.

Gdy kompleks będzie w pełni operacyjny, będzie produkować do 30 milionów funtów mięsa bez konieczności uboju ani jednego zwierzęcia.

Zakład do produkcji sztucznie produkowanego kurczaka i wołowiny

Początkowo firma chce produkować mięso kurczaka i wołowinę. Planowana wydajność umożliwi wysyłkę produktów do milionów klientów w USA. Good Meat współpracuje z Urzędem ds. Żywności i Leków oraz Departamentem Rolnictwa USA nad ścieżką regulacyjną prowadzącą do gotowości rynkowej.

ABEC projektuje i produkuje również bioreaktory dla centrali Good Meat w Alameda w Kalifornii, która ma zostać uruchomiona w IV kwartale 2022 roku oraz dla obiektu w Singapurze, którego otwarcie zaplanowano na I kwartał 2023 roku.

Good Meat pozostaje jedynym producentem mięsa hodowlanego na świecie, który otrzymał zgodę organów regulacyjnych.