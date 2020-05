USA: Prognoza spadku produkcji mięsa

Ministerstwo rolnictwa USA spodziewa się znacznego spadku produkcji mięsa w 2020 roku.

Kryzys koronawirusa może doprowadzić do pierwszego załamania w amerykańskim przemyśle mięsnym od wielu lat. Ministerstwo rolnictwa USA (USDA) spodziewa się w tym roku największego spadku o 5,1 procent produkcji wołowiny. W przypadku mięsa wieprzowego i drobiowego prognozy przewidują również spadek produkcji. Niemniej ceny producentów spadają, a eksport rośnie.

Ogólnie, zgodnie z najnowszymi szacunkami, oczekuje się, że produkcja mięsa w USA spadnie o 1,6 procent w 2020 r. do prawie 47 milionów ton w 2020 r.

Jednak USDA już przewiduje ponowne zwiększenie produkcji wszystkich rodzajów mięsa w nadchodzącym roku - pod warunkiem, że do tego czasu efekty pandemii zmniejszą się. Produkcja może wzrosnąć o 3,6 procent w 2021 r. do około 48,7 miliona ton. To byłby nowy rekord. Najwyższy wzrost oczekiwany jest dla wołowiny na poziomie 6,7 procent. W przypadku wieprzowiny i mięsa drobiowego amerykańscy eksperci spodziewają się wzrostu produkcji o prawie trzy procent.

Z powodu likwidacji zakładów przetwórczych produkcja wołowiny w kwietniu 2020 r. została zmniejszona o ponad jedną piątą w porównaniu z tym samym miesiącem w poprzednim roku. Ubój wzrósł nieznacznie w maju po tym, jak prezydent USA Donald Trump wznowił produkcję w rzeźniach. Jednak JBS, największy producent wołowiny w USA, zwraca uwagę, że ze względu na wymagania dotyczące pandemii moce produkcyjne mogły być wykorzystane tylko między 70 a 95 procent. Osiągnięcie pełnej możliwości produkcyjnych zajmie jeszcze miesiące.

Ograniczona produkcja rzeźni doprowadziła ostatnio do spadku cen bydła rzeźnego, a wołowina jest coraz droższa w zakupie. Niektóre towary racjonowano w sklepach. Według USDA, marże sprzedawców wołowiny osiągnęły nowy najwyższy poziom w maju. Jednocześnie oczekuje się, że cena producenta bydła rzeźnego spadnie o 11 procent rok do roku do najniższego poziomu od wielu lat.

Ubojnie trzody chlewnej w USA również musiały zostać częściowo zamknięte lub działać z mniejszą wydajnością. Pod koniec kwietnia wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło najniższy punkt 58,5 procent. W rezultacie wiele świń nie mogło zostać poddanych ubojowi. Według amerykańskiego stowarzyszenia producentów świń (NPPC) zwierzęta zostały już poddane eutanazji. Stowarzyszenie ostrzegło, że miliony zwierząt mogą zostać jeszcze zabite, jeśli sytuacja nie ulegnie szybkiej poprawie. W porównaniu do 2019 r. USDA spodziewa się spadku produkcji wieprzowiny o 0,7 procent. To zakłóciłoby boom w amerykańskiej produkcji wieprzowiny w tym roku.

Jednak eksport wieprzowiny do Chin znacznie wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem. Eksport świeżych i mrożonej wieprzowiny zwiększył się pierwszym kwartale 2020 roku sześciokrotnie do 216 tysięcy ton. Według krytyków, eksport spowodował niedobory i wyższe ceny na rynku krajowym. Producenci wieprzowiny Smithfield i JBS ogłosili zmiany w swoich firmach, aby lepiej obsługiwać rynek krajowy.

Z powodu nadpodaży na rynku życiowym ceny producenta świń rzeźnych spadły. Według prognozy USDA cena w 2020 r. będzie stanowić równowartość 0,88 euro / kg wagi ubojowej - byłoby to o około dziesięć procent mniej niż w i tak już słabym poprzednim roku.

Przy 19,86 miliona ton USDA spodziewa się, że produkcja mięsa z kurczaka będzie tylko nieznacznie niższa niż w poprzednim roku. Zwiększona automatyzacja produkcji pozwoliła na szybsze kontynuowanie produkcji. Ponieważ podaż prawdopodobnie zaspokoi popyt, można oczekiwać niskich cen. W przypadku eksportu mięsa drobiowego USDA przewiduje wzrost o 3,6 procent, co jest w szczególności spowodowane ponowną rejestracją amerykańskich towarów w Chinach.

Według USDA wzrost produkcji jest oczekiwany tylko w przypadku mięsa indyczego. Minimalny wzrost od o 0,3 procent wynika z wciąż rosnących cen mięsa z indyka.