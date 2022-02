W Bydgoszczy ruszyły Targi Ferma 2022

W dniach 25-27 lutego 2020 w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbywają się 24. edycja Międzynarodowych Targów FERMA. Impreza co roku przyciąga fachowców produkcji zwierzęcej z całej Polski.

Dotychczasowa lokalizacja (EXPO Łódź) z uwagi na pełnioną funkcję – tymczasowy szpital COVID-19 – zmusiła organizatora do zmiany miejsca organizacji imprezy. Niewątpliwym atutem bydgoskiego obiektu jest jego wielkość, dostępność parkingów jak również położenie, z dala od zatłoczonego centrum miasta przy bardzo dobrym połączeniu komunikacyjnym dla przyjeżdżających z różnych części kraju..

Podczas kolejnej edycji FERMY ponad 100 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentuje bogatą ofertę wszystkiego, co niezbędne w chowie i hodowli zwierząt począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie budynków inwentarskich (również ich projekty i budowę), a także maszyny do zbioru i konserwacji pasz.

Targi to jednak nie tylko ekspozycja firm. W ponad 20-letniej historii imprezy, co roku niezwykle istotnym elementem była i jest konferencja naukowo-techniczna. W tym roku organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych dla hodowców trzody chlewnej i bydła. Moderatorem pierwszej części będzie dr Tomasz Schwarz (UP Kraków), który poprowadzi dyskusję pt.: „Co lepsze dla producentów świń, co lepsze dla środowiska? - czy istnieje konflikt interesów?”. Z kolei Martin Ziaja (PFHBiPM) postara się wraz z dyskutantami omówić Zielony Ład – Skutki dla producentów mleka. Ze szczegółowym programem konferencji można zapoznać na stronie https://targiferma.com.pl/program/konferencje/ .

Wszyscy, którzy chcą otrzymać bezpłatną kartę wstępu na targi, mogą się już rejestrować na stronie imprezy https://targiferma.com.pl/dla-gosci/rejestracja-uczestnika/

Szczegóły na stronie www.targiferma.com.pl

Program konferencji naukowo-technicznych Ferma 2022

Piątek 25.02.2022

MODERATOR: dr Tomasz Schwarz

11.00 – 13.00

dr Tomasz Schwarz – UP Kraków

Co lepsze dla producentów świń, co lepsze dla środowiska? – czy istnieje konflikt interesów?

Dyskusja:

– dr Janusz Wojtczak – hodowca – przedsiębiorstwo rolne Inter-Agri (1300 macior)

– Mariusz Nackowski – dyrektor – GR A. Brzozowski (3000 macior)

– Józef Homanowski – hodowca – (300 tuczników)

13.00 – 14.00

Martin Ziaja – PFHBiPM

Zielony Ład – Skutki dla producentów mleka

14.00 – 14.30

prof. dr hab. Inż. Roman Łyszczarz – Centnas Krotoszyn

Wielokierunkowa oferta handlowa PPH CENTNAS z Krotoszyna w kształtowaniu zrównoważonego rolnictwa