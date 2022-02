W Niemczech odnotowano spadek produkcji mięsa w 2021 r.

Według wstępnych wyników komercyjne ubojnie w Niemczech wyprodukowały w 2021 roku 7,6 mln ton mięsa, czyli o 2,4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Produkcja mięsa w Niemczech stale spada od 2017 roku. Według Federalnego Urzędu Statystycznego w 2021 r. w rzeźniach ubito łącznie 56,2 mln świń, bydła, owiec, kóz i koni oraz 668,7 mln kurcząt, indyków i kaczek.

Przy 51,8 milionach zwierząt w 2021 r. liczba ubitych świń spadła o prawie 3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ubitych świń pochodzenia krajowego spadła o 0,8 proc. do 50,6 mln sztuk. Z kolei liczba importowanych świń poddanych ubojowi w niemieckich zakładach spadła o 49 proc. do 1,2 mln sztuk. Łącznie ilość wyprodukowanej w Niemczech wieprzowiny w 2021 roku wyniosła prawie 5 mln ton, czyli o 2,9 proc. mniej niż w 2020 roku. Oznacza to, że produkcja wieprzowiny spadła już piąty rok z rzędu – łącznie o 11 proc. w porównaniu do 2016 r.

Liczba sztuk bydła ubitego komercyjnie w 2021 r. spadła o prawie 1 proc. w porównaniu do 2020 r. do 3,2 mln sztuk. Ilość wyprodukowanej wołowiny wynosząca 1,1 mln ton była o 1,8 proc. niższa od wyniku z poprzedniego roku, w porównaniu z rokiem 2016 jest to wielkość o 7,1 proc. mniejsza.

Ilość wyprodukowanego mięsa drobiowego w 2021 roku zmniejszyła się o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do niespełna 1,6 mln ton. Szczególnie duży był spadek produkcji mięsa indyczego, która zmniejszyła o 7,4 proc. do 0,4 mln ton. Z kolei produkcja mięsa kurcząt brojlerów wzrosła o 1,4 proc. do 1,1 mln ton. W 2016 r. przy 1,5 mln ton wyprodukowano o 4 proc. mniej mięsa drobiowego niż w 2021 r.