Zdaniem większości obywateli Unii Europejskiej należy zrobić więcej, jeśli chodzi o dobrostan i ochronę zwierząt. Najwięcej ankietowanych opowiada się za lepszą ochroną dobrostanu zwierząt hodowlanych, zwłaszcza w rzeźniach. Tak wynika z aktualnego badania Eurobarometru.











KE zwalnia tempo ws. dobrostanu zwierząt

Według opublikowanego badania Eurobarometru 84 proc. respondentów uważa, że ​​należy poprawić ochronę dobrostanu zwierząt hodowlanych w ich kraju. Podobnie wysoki odsetek, bo 83 proc., opowiada się za ograniczeniem czasu transportu zwierząt. Komisja opóźnia nowelizację ustawy o ochronie zwierząt Co ciekawe, sama Komisja Europejska ostatnio zwolniła tempo, jeśli chodzi o przedstawianie ważnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Zapowiadany na wrzesień duży pakiet dotyczący dobrostanu zwierząt nadal nie został przedstawiony. Według doniesień projekt nowelizacji ustawy o transporcie zwierząt zostanie przedstawiony 6 grudnia.

Standardy etyczne i lepsza ochrona w rzeźniach

Nie jest jednak jasne, co powinno stać się z pozornie gotowymi propozycjami przepisów dotyczących trzymania zwierząt i ich zabijania. Nie ma jeszcze daty na rok 2024. Według Eurobarometru ponad 90 proc. respondentów uważa, że ​​w hodowli i hodowli zwierząt powinny obowiązywać podstawowe standardy etyczne. Powinno to obejmować wystarczającą przestrzeń, wystarczającą ilość pożywienia i wody, pomieszczenia dostosowane do potrzeb zwierząt oraz postępowanie zgodne z dobrostanem zwierząt.

Ponadto większość uczestników badania miała wątpliwości co do odpowiedniej ochrony zwierząt w rzeźniach. Krytyka obcinania ogonów Zdecydowana większość uważa również obcięcie niektórych części ciała, takich jak ogony, uszy czy dzioby, za niezwykle istotne. Zabiegi takie należy stosować tylko wtedy, gdy nie jest to absolutnie konieczne i odbywa się w znieczuleniu.

Import żywności - konieczne ulepszenie

Jeśli chodzi o import żywności z krajów spoza UE, 84 proc. respondentów nalega na zmiany w przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt. Należy tego dokonać poprzez zastosowanie unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt do importowanej żywności lub poprzez etykietowanie żywności zgodnie ze spełnionymi normami.

Specjalne badanie Eurobarometr przeprowadzono w dniach 2–26 marca 2023 r. Przebadano 26 376 osób w UE-27 z różnych grup społecznych i demograficznych.