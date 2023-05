Rząd brytyjski inwestuje równowartość prawie 13,7 mln euro w rozwój mięsa in vitro. Fundusze zostały niedawno przyznane Centrum Produkcji Rolnictwa Komórkowego (CARMA).

Jak donosi Good Food Institute (GFI) Europe, zespół przez siedem lat będzie pracował nad produkcją hodowanego mięsa w laboratorium.

Inwestycja w badania nad białkami

Projekt stanowi największe pojedyncze finansowanie, jakie do tej pory rząd brytyjski przeznaczył na badania nad białkami. Celem jest pomoc nauce i przemysłowi w produkcji mięsa metodą in vitro na dużą skalę.

Ponadto naukowcy chcą zająć się rozwojem produkcji żywności, takiej jak zrównoważony olej palmowy, poprzez precyzyjną fermentację. Ta technika wykorzystuje organizmy, takie jak drożdże, do produkcji prawdziwych białek jaj lub nabiału, które nadają smak i konsystencję żywności, takiej jak ser, mięso i jaja.

Firmy produkujące mięso hodowlane częścią projektu

Według GFI naukowcy z University of Birmingham, University of Aberystwyth, University College London i Royal Agricultural University współpracują nad projektem z University of Bath. W projekcie badawczym uczestniczą również różne firmy zajmujące się produkcją mięsa hodowlanego. GFI Europe z zadowoleniem przyjęło projekt. Jej kierownik ds. polityki, ocenił te działania, jako decydujący krok w rozwoju w kierunku zrównoważonego brytyjskiego przemysłu białkowego. GFI Europe ta inwestycja jest wyraźnym znakiem, że rząd dostrzegł znaczenie rolnictwa komórkowego i potrzebę inwestowania w badania i rozwój. Pomoże to brytyjskim firmom usprawnić produkcję, obniżyć koszty i sprawić, by ta żywność była dostępna dla wszystkich.