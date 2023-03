Sezonowe hale namiotowe są wedle obowiązujących przepisów prawa budowlanego uznawane za obiekty tymczasowe, a nie za budynki, dlatego też muszą spełniać mniejsze wymagania związane z różnymi obciążeniami. Warto jednak zastanowić się, czy inwestycja w całoroczną halę, mimo większych formalności i wydłużonego czasu realizacji, będzie w dłuższej perspektywie bardziej opłacalna w produkcji rolnej.

Namiotowe hale rolnicze stanowią tańszą i szybszą w realizacji alternatywę dla typowych budynków gospodarczych czy inwentarskich wznoszonych z cegieł czy paneli. Wzniesienie hali namiotowej można skrócić nawet do 2-3 tygodni, ale nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, w zależności od zastosowanej konstrukcji i użytych materiałów. Tymczasowe hale namiotowe to mniej formalności. Wystarczy tylko odpowiednie zgłoszenie w urzędzie, aby postawić taką halę, ale jesteśmy zobowiązani do jej demontażu po 180 dniach użytkowania.

Jednak bardzo często po 180 dniach takie hale tymczasowe są przenoszone i montowane w inne miejsce. Ustawa nie zabrania ponownego wzniesienia zdemontowanej hali na tej samej działce, stąd możliwy jest demontaż i ponowny montaż hali obok poprzedniego miejsca, co generuje jednak dodatkowe koszty. Ponadto trzeba znowu zgłosić montaż hali w urzędzie. Warto więc zastanowić się nad inwestycją w halę całoroczną, która też jest namiotowa. W okresie zimowym można pod nią przechowywać płody rolne. W ciągu całego roku stanowi zadaszenie dla maszyn rolniczych, zbóż, warzyw, owoców bądź środków ochrony roślin czy nawozów. Czym będą różnić się takie obiekty?