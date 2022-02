Zmiany do ustawy o paszach ujednolicą rynek

Minister rolnictwa przygotował zmiany w ustawie o paszach, które porządkują cały polski rynek paszowy, jednocześnie mocniej go spinając z rynkiem wspólnotowym.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował zmiany do ustawy o paszach. Rewizję ustawy wymusiło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/4 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające dyrektywę Rady 90/167/EWG (dalej: Rozporządzenie 2019/4). Weszło ono w życie 28 stycznia 2019 roku, a stosowane jest od 28 stycznia 2022 roku. Projekt nie przewiduje żadnej rewolucji, ale doprecyzowuje niektóre zapisy. W efekcie porządkuje cały system (co powinno poprawić jego działalność), a szczególnie segment pasz leczniczych.

Jakie będą zmiany w ustawie o paszach?

Projekt ustawy nie zostawia żadnych wątpliwości, że unijną podstawą dla rynku paszowego, w tym pasz leczniczych, w Polsce jest i będzie li tylko Rozporządzenie 2019/4, a nie jak dotychczas była to dyrektywa Rady 90/167/EWG z dnia 26 marca 1990 roku ustanawiająca warunki przygotowania, wprowadzania do obrotu i użycia pasz leczniczych we Wspólnocie.

Rozporządzenie 2019/4 stanowi, że paszę leczniczą można wytwarzać jedynie z weterynaryjnych produktów leczniczych, dopuszczonych na podstawie przepisów dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych. Ponadto określono w nim także zasady dotyczące włączania weterynaryjnych produktów leczniczych do paszy leczniczej w sposób zapewniający homogeniczność oraz wymogi służące zapobieganiu zanieczyszczeniu krzyżowemu paszy niedocelowej substancjami czynnymi, pochodzącymi z weterynaryjnych produktów leczniczych.

W projekcie zapisano, że wojewódzki lekarz weterynarii w drodze decyzji administracyjnej zatwierdza podmioty, które wytwarzają przechowują, transportują lub wprowadzają na rynek pasze lecznicze lub produkty pośrednie. To jednak nie wszystkie jego kompetencje w tym zakresie. Nadaje im również numer weterynaryjny.

W projekcie ustawy poszerzono obowiązek rejestracji tak, by urzędowy nadzór weterynaryjny miał cały handel pod kontrolą. Temu będą podlegać także podmioty, które prowadzą wyłącznie działalność handlową i nie przechowują paszy leczniczej lub produktów pośrednich w swych obiektach.

Na paszę leczniczą trzeba mieć odrębną receptę weterynaryjną.

Od przechowywania do zniszczenia

W projekcie uregulowano również zasady gromadzenia i usuwania niezużytych lub przeterminowanych pasz leczniczych i produktów pośrednich. W projekcie jasno określono ich status. Niezużyte lub przeterminowane pasze lecznicze oraz produkty pośrednie stanowią odpady weterynaryjne.

Regułą będzie, że podmioty, które stosują paszę leczniczą w swoich gospodarstwach oraz właściciele zwierząt domowych, przekazują niezużytą lub przeterminowaną paszę leczniczą podmiotom, które jedynie transportują lub przechowują paszę leczniczą lub produkty pośrednie wyłącznie w zaplombowanych opakowaniach lub pojemnikach lub podmiotom, które zajmują się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek paszy leczniczej lub produktów pośrednich.

Taka sama procedura co do wycofania niezużytych lub przeterminowanych pasz leczniczych ma zastosowanie do podmiotów, które prowadzą handel detaliczny paszą leczniczą dla zwierząt domowych oraz posiadaczy zwierząt futerkowych podających im paszę leczniczą.

Podmioty, które jedynie transportują lub przechowują paszę leczniczą lub produkty pośrednie wyłącznie w zaplombowanych opakowaniach lub pojemnikach mogą przekazać niezużytą lub przeterminowaną paszę leczniczą lub produkty pośrednie albo podmiotom zajmującym się wytwarzaniem pasz leczniczych lub produktów pośrednich, albo przekazać je bezpośrednio do zakładu zajmującego się unieszkodliwianiem odpadów weterynaryjnych.

Również wytwórcy pasz leczniczych lub produktów pośrednich przekazują niezużyte lub przeterminowane pasze lecznicze lub produkty pośrednie do zakładu zajmującego się unieszkodliwianiem odpadów weterynaryjnych.

Koszty gospodarowania niezużytymi lub przeterminowanymi paszami leczniczymi lub produktami pośrednimi ponosi podmiot, który nie zużył paszy leczniczej u zwierząt dla, których została wystawiona recepta na paszę leczniczą, bądź u którego pasza lecznicza lub produkty pośrednie straciły ważność do stosowania.

Za nieprzestrzeganie powyższych zasad projekt przewiduje kary pieniężne.

Kara za reklamę pasz

Artykuł 11 rozporządzenia 2019/4 reguluje zasady reklam paszy leczniczej. W przepisie tym jest zapisana zasada zakazu reklamowania paszy leczniczej i produktów pośrednich. Jednak nie dotyczy on reklam przeznaczonych wyłącznie dla lekarzy weterynarii. W takiej sytuacji

materiały reklamowe nie mogą zawierać informacji w formie, która może wprowadzać w błąd lub prowadzić do niewłaściwego stosowania paszy leczniczej. Paszy leczniczej nie wolno dystrybuować w celach promocyjnych z wyjątkiem niewielkich ilości próbek. Paszy leczniczej zawierającej przeciwdrobnoustrojowe weterynaryjne produkty lecznicze nie wolno dystrybuować w celach promocyjnych w postaci próbek ani w innej formie. Próbki muszą być odpowiednio oznakowane ze wskazaniem, że są one próbkami, oraz są one przekazywane bezpośrednio lekarzom weterynarii w trakcie imprez sponsorowanych lub przez przedstawicieli handlowych podczas ich wizyt.

Projekt ustawy wprowadza zasadę, że ten kto reklamuje paszę leczniczą lub produkty pośrednie lub dystrybuuje paszę leczniczą w celach promocyjnych z naruszeniem art. 11 rozporządzenia podlega karze grzywny.

Mobilność paszowa

Nowością jest dopuszczenie w polskim systemie paszowym mobilnej wytwórni pasz leczniczych. Rozporządzenie 2019/4 przez podmiot wytwarzający paszę w mobilnej wytwórni pasz należy rozumieć podmiot działający na rynku pasz, którego zakład paszowy składa się ze specjalnie wyposażonego pojazdu służącego do wytwarzania paszy leczniczej.

Taka możliwość również została wpisana do projektu ustawy. Minister rolnictwa doprecyzował, że w przypadku, gdy mobilna wytwórnia pasz posiada zatwierdzenie w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, a wprowadza paszę leczniczą na terytorium naszego kraju, to właściciel jej zobowiązany jest do zawiadamia o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia do obrotu paszy leczniczej.