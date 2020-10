ZMW: Nie ma mowy o gotowości młodych rolników do przejmowania gospodarstw

Sytuacja do tej pory była trudna, ale stabilna. Teraz robi się katastrofalna. Młody rolnik, aby rozwijać swoje gospodarstwo musi się zapożyczyć, często musi zastawić wszystko co ma, a dzisiejsze propozycje ustawowe niszczą możliwość rozwoju, mówił w środę Adam Nowak, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, obecny na proteście rolników w Warszawie, dodając, że obecnie nie ma mowy o gotowości młodych rolników do przejmowania gospodarstw.

– Bardzo źle odbierają [młodzi rolnicy – przyp. red] nowelizację całej ustawy, ale przede wszystkim całej "piątki Kaczyńskiego". Podstawą funkcjonowania rolnictwa jest stabilność i pewność, że warunki na jakich rolnik rozpoczyna swoją działalność nie ulegną zmianie, a tymi propozycjami PiS niszczy perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa, niszczy polską hodowlę i niszczy jakąkolwiek gwarancję pewnego bytu w przyszłości – mówił Adam Nowak, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, pytany o stosunek młodych rolników do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Nasz rozmówca zaznaczył, że w tzw. piątce Kaczyńskiego jest wiele szkodliwych zapisów, m.in. „wpuszczanie do gospodarstw osób bez przygotowania, bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności tylko dlatego, że w ramach swoich organizacji pozarządowych deklarują taką wolę” oraz niszczenie świetnie prosperujących rynków rolnych – wołowiny i drobiu.

– Ta ustawa dla młodych rolników to brak perspektyw i brak chęci przejmowania w przyszłości gospodarstw. Jest zła i rolnicy muszą się zjednoczyć, obudzić się, aby nie dopuścić do jej wprowadzenia – mówił Nowak.

Pytany o postrzeganie przez młodzież wiejską obecnej sytuacji odpowiedział zdecydowanie.

– Sytuacja o tej pory była względnie stabilna, trudna, ale stabilna. Teraz robi się katastrofalna. Młody rolnik, aby rozwijać swoje gospodarstwo musi się zapożyczyć, wziąć kredyty, często musi zastawić wszystko co ma, a dzisiejsze propozycje ustawowe niszczą możliwość rozwoju. Jeżeli patrzymy na niszczenie produkcji wołowiny, na niszczenie rynku drobiu, które okazały się bardzo dobrymi znakami eksportowymi Polski, jeżeli już słyszymy o potencjalnym zakazie chowu kur niosek w klatkach, jeżeli słyszymy o kolejnych chorych wizjach i postulatach to nie ma mowy o stabilności i gotowości młodych rolników do przejmowania [gospodarstw – przy. red.]. Jeśli dziś jest taka sytuacja to jaką mają gwarancję, że za rok czy dwa nie zajdą jeszcze surowsze zmiany, więc tutaj trzeba powiedzieć rolnikom wprost, obudźcie się, z obietnic przedwyborczych nic nie zostało, okazały się tylko pustymi hasłami. Dziś PiS pokazał swoje prawdziwe oblicze, obudźcie się, żeby walczyć o swój byt, bo od dzisiejszych decyzji zależy przyszłość rolników, przyszłość kolejnych pokoleń na polskiej wsi – podkreślił Nowak.

Zapowiedział również, że młodzi rolnicy będą protestować do skutku oraz apelować od prezydenta Dudy o zawetowanie „tej chorej ustawy”.

– Jeśli chcemy faktycznie działać dla dobra zwierząt to czyńmy to wspólnie, razem ze środowiskami rolników, organizacjami, wyspecjalizowanymi służbami. Rozmawiajmy merytorycznie, a nie pod osłoną nocy, żeby wprowadzać tak surowe zapisy, które nie chronią zwierząt, ale niszczą polskie rolnictwo – zaznaczył Nowak.