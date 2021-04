Zwalczanie grypy ptaków - sytuacja trudna do opanowania a straty ogromne

Sytuacja pod względem szerzenia się wirusa grypy ptaków (HPAI) w powiecie żuromińskim nadal jest bardzo trudna. Służby zaangażowane w zwalczanie choroby robią wszystko, by jak najszybciej pozbyć się wirusa ze środowiska. Jednak jest to mozolna i tytaniczna praca, a środki ograniczone. Szacunki strat sięgają już pół miliarda złotych i to zapewne jeszcze nie koniec.

W Polsce od początku roku, według Głównego Inspektoratu Weterynarii do dnia 21 kwietnia br. potwierdzono 225 ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Najtrudniejsza sytuacja pod względem opanowania szerzenia się wirusa nadal jest w pow. żuromińskim, czyli w polskim zagłębiu produkcji drobiu. Na tym terenie jest skumulowanych nieco ponad 600 stad, w których było utrzymywanych ok. 75 mln szt. drobiu. Straty wyrządzone przez chorobę sięgają ok. pół miliarda złotych i na tym zapewne ta kwota się jeszcze nie zamknie.

Sprawdzamy na miejscu jak ta sytuacja wygląda i jak wyglądają prace służby weterynaryjnej zaangażowanej w opanowanie tej sytuacji.