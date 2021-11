Dbaj o swój ciągnik przez całe jego życie!

Kończy się powoli sezon intensywnych prac polowych. Warto, więc pamiętać o właściwym przygotowaniu ciągnika do bezawaryjnej pracy w kolejnym sezonie. Odpowiednie smarowanie maszyny pozwoli uniknąć kłopotów i przestojów podczas wykonywania zaplanowanej pracy.

W przypadku ciągników mamy do czynienia z wysoko obciążonymi, doładowanymi silnikami, przeniesieniem wysokiego momentu, nierównomierną pracą, ze zmiennym obciążeniem, szerokim zakresem temperatur, w jakich pracuje maszyna, z nieprzyjaznym środowiskiem pracy (kurz, pył, wilgoć), oraz bardzo ciężkie warunki chłodzenia – niewielka prędkość ciągnika i wąska, najczęściej zabrudzona pyłem chłodnica.

Powyższe czynniki powodują, że podstawowym kryterium przy wyborze właściwego środka smarnego powinny być zalecenia i aprobata producenta. Używana do porównywania środków smarnych klasyfikacja wg. API, ma bardzo ogólny charakter. Przyjęte w niej wymagania odnośnie poziomu parametrów eksploatacyjnych, jakie powinien posiadać środek smarny są ustawione na przeciętnym poziomie i stanowią pewien kompromis, ustalony wspólnie przez producentów zrzeszonych w tej organizacji. Od olejów uniwersalnych, które są oferowane na rynku oczekuje się spełnienia tylko minimalnego poziomu tych parametrów. Co więcej, specyfikacja wg. API może mieć charakter czysto deklaratywny i producenci nie są zobowiązani do testowania środków smarnych w tejże organizacji. Tymczasem środki smarne zaakceptowane przez producenta ciągnika z nadwyżką spełniają wszystkie parametry eksploatacyjne, wymagania branżowe, a także wysoko zawieszoną poprzeczkę jakościową producenta.

Drugą ważną sprawą, o której musimy pamiętać, jest wymiana filtrów i częstotliwości wymian środka smarnego wg. zaleceń producenta.

Generalna zasada mówi: jeżeli nie wyrabiamy maksymalnej liczby motogodzin w ciągu roku to wymieniajmy olej raz do roku, najlepiej jesienią, tuż po zakończeniu ostatnich prac polowych.

Zabezpieczymy w ten sposób nasze podzespoły na zimę przed korozją, kwasami i nagromadzoną wilgocią oraz zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Regularnie wymieniamy olej po to, aby pozbyć się nagromadzonych w nim zanieczyszczeń, sadzy, kwaśnych produktów spalania i zapewniamy tym samym silnikowi maksymalną ochronę oraz jego dłuższą trwałość i bezawaryjność. Jedną z funkcji oleju jest utrzymywanie wewnętrznych elementów silnika w czystości i dlatego sygnałem do wymiany nie powinna być tylko jego barwa. Naturalną cechą dobrych środków smarnych stosowanych w silnikach Diesla jest fakt, że po kilkudziesięciu mth nabierają one ciemnego koloru. Po prostu myjąc silnik od wewnątrz utrzymują w sobie zdyspergowane zabrudzenia. Tak, więc jedynym wyznacznikiem tego, kiedy należy dokonywać wymiany olejów są zapisy i zalecenia w książce technicznej.

Podsumowując – „tanie” środki smarne oraz „przeciąganie” wymian to nie jest metoda na zmniejszanie kosztów! Celem jest maksymalizacja wydajności i niezawodność, gdyż mówimy o maszynie roboczej, która oszczędza tylko wtedy, kiedy pracuje. W nowoczesnym rolnictwie to właśnie bezawaryjna, długotrwała praca przynosi największe oszczędności.

Valtra Engine CR-4 10W-40

Wydajny olej silnikowy w technologii syntetycznej LOW SAPS do silników o niskiej emisji zanieczyszczeń z układem SCR.

• Zapewnia skuteczną ochronę silników wysokoprężnych o niskiej emisji zanieczyszczeń zarówno podczas transportu jak i prac polowych.

• Zalecany do najnowszych silników wyposażonych w układy oczyszczania spalin, takich jak najnowsze niskoemisyjne silniki z SCR.

Valtra Transmission XT60+

Specjalny, wielosezonowy olej do nowych, silnie obciążonych układów przeniesienia napędu, w szczególności zalecany do przekładni bezstopniowych.

• Zalecany dla wszystkich przekładni i układów hydraulicznych, w każdych warunkach pogodowych.

• Długa żywotność, zabezpieczenie przeciwzużyciowe i bardzo dobra odporność na utlenianie.

• Doskonała płynność w niskich temperaturach i odporność na zanieczyszczenie wodą.