W poniedziałek 5 czerwca byliśmy obecni w Starym Brześciu w woj. kujawsko-pomorskim na spotkaniu z cyklu Agrii Demo Tour 2023. Na miejscu zwiedzaliśmy liczne poletka z odmianami zbóż i rzepaku. Zgodnie z aktualnymi trendami zostały na nich zastosowane preparaty biologiczne, które można znaleźć w ofercie organizatora.

Firma Agrii obecna jest na polskim rynku od ponad ćwierć wieku. Należy do grona liderów w branży produkcji i dystrybucji kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów posypowych, nawozów dolistnych, środków ochrony roślin czy handlu zbożem. W ofercie znajdują się wyselekcjonowane odmiany roślin uprawnych pochodzące z różnych hodowli, stąd też poletka w Starym Brześciu są ciekawym przeglądem rynku.

Odmiany rzepaku ozimego

W ramach Agrii Demo Tour mogliśmy zobaczyć liczne odmiany rzepaku ozimego. W Starym Brześciu są one uprawiane na bardzo dobrych glebach, zasobnych w komplet składników pokarmowych, gdzie w ubiegłym latach udało się uzyskiwać plony na poziomie nawet 5,5 t/ha. Bolączką tego stanowiska jest dość ubogi płodozmian zbożowo-rzepakowy oraz duża presja chwastów dwuliściennych.

Na poletkach mogliśmy obejrzeć zarówno rzepaki populacyjne - RGT Nizza CL, RGT Sesame, Ricky, ES Fuego – jak i mieszańcowe - ES Barocco, Tigris, LG Anarion, RGT Cadran. Poniżej charakterystyka niektórych z nich.

Rzepak ozimy LG Anarion, fot. Maciej Sacha

RGT Sesame to odmiana populacyjna, charakteryzująca się dynamicznym rozwojem na jesieni oraz wykształcaniem dużej liczby rozgałęzień. Nadaje się na słabsze stanowiska oraz toleruje opóźnione siewy, nawet do 5 września.

Ricky to kolejna odmiana populacyjna. Obecna jest na rynku od 2012 roku, ale nadal ma duży potencjał. Charakteryzuje się nisko osadzonym stożkiem wzrostu, co gwarantuje dobre zimowanie. Ważną cechą jest również szybki start wiosennej wegetacji, a także brak tendencji do wylegania.

RGT Cadran jest z kolei odmianą mieszańcowa. Ma bardzo duży potencjał plonowania, bardzo dobry wigor jesienny i wiosenny oraz bardzo dobre zaolejenie nasion. Charakteryzuje się odpornością na zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych. ES Barocco to znana od lat, ale wciąż doceniana odmiana mieszańcowa. Charakteryzuje się odpornością na suchą zgniliznę kapustnych, umiarkowanym tempem rozwoju na jesieni czy dużą ilością rozgałęzień, a także szybkim startem wiosennej wegetacji.

Odmiany zbóż ozimych

Poletka odmianowe w ramach Agrii Demo Tour to nie tylko rzepaki, ale i zboża. W Starym Brześciu mogliśmy oglądać odmiany pszenicy, pszenżyta, żyta czy jęczmienia. Z ciekawostek warto wspomnieć o pszenicy ościstej czy pszenżycie o zredukowanych ościach, które wzbudzały niemałe zainteresowanie zwiedzających.

Pszenica oścista RGT Sacramento, fot. Maciej Sacha

Pszenica ozima Skagen to odmiana znana od lat, ale wciąż ciesząca się dużym zainteresowaniem i mająca duży potencjał plonowania. Charakteryzuje się bardzo dobrą jakością ziarna, bardzo dobrą zimotrwałością oraz tolerancją na opóźnione siewy. Pszenica ozima Sacramento jest wspomnianą odmianą ościstą. Tego typu odmiany charakteryzują się intensywnym rozwojem systemu korzeniowego, co przekłada się na lepszą tolerancję słabszych stanowisk i niedoboru wody.

Jęczmień ozimy reprezentowany był przez doskonale znaną odmianę Sandra oraz jej następczynię – Aleksandrę. Obie one charakteryzują się grubym kłosem i dużą masą tysiąca ziaren, a Aleksandra dodatkowo jest wyższa i ma dłuższy kłos.

Jęczmień ozimy Sandra, fot. Maciej Sacha

Pszenżyto Medalion jest wspomnianą odmianą o zredukowanych ościach. Charakteryzuje się dużym potencjałem plonowania, bardzo dobrymi parametrami jakościowymi ziarna oraz dużą odpornością na wyleganie, mimo długiej słomy. Żyto Stannos to odmiana hybrydowa, o dużym potencjale plonowania, dużej masie tysiąca ziaren oraz małej podatności na wyleganie i porażenie mączniakiem.