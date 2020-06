Aktualna sytuacja okiem eksperta EKOPLON

Warunki pogodowe z punktu widzenia wegetacji buraka cukrowego poprawiają się (opady deszczu, wyższe temperatury), więc i rośliny na polu w Bralęcinie przyspieszyły. Kolejna lustracja pokazała znaczącą poprawę w wyglądzie roślin.

Burak zaczął w pełni korzystać ze składników wniesionych do gleby w nawożeniu przedsiewnym, a korekta nawożenia mikroelementowego przy wykorzystaniu nawozu MAXIMUS AminoMicro skutecznie wspiera odporność roślin na stresy abiotyczne i maksymalizuje procesy fizjologiczne do intensywnej produkcji biomasy. Wcześniejszy (w fazie 4 liści) i planowane wkrótce zabiegi nawozem EKOLIST mono Bor sprawiają, że rozety liściowe rozwijają się prawidłowo i próżno szukać na polu roślin ze zgorzelą liścia sercowego choćby w szczątkowej formie. Ma to duże znaczenie, ponieważ jak wspominałem wcześniej, objawów choroby nie można już cofnąć (jeśli się pojawią). I jeszcze jeden aspekt – doradztwo. Rolnicy najczęściej dysponują wieloma polami i kilkoma uprawami. Panowanie nad nimi i bieżąca lustracja (choć wszyscy mamy jej świadomość) nie zawsze wychodzi tak jak byśmy tego chcieli, dlatego nie obawiajmy się korzystać z pomocy doradców, którzy na co dzień służą swoją widzą i doświadczeniem w prowadzeniu plantacji. Przecież na sukcesie w polu zarabiają wszystkie strony tego biznesu.