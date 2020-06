Belkar + Kliper - rewolucyjne rozwiązanie na chwasty w rzepaku!

W herbicydowej ochronie jesiennej, z uwagi na występujące problemy z fitotoksycznością dla rzepaku (np. nadmierne opady deszczu i co za tym idzie przepłukanie substancji aktywnych herbicydów w strefę korzeniową rzepaku – jesień 2017 r.) lub problemy ze skutecznością substancji aktywnych stosowanych doglebowo (przesuszona gleba – jesień 2018 r., 2019 r.) właściwą alternatywą dla kombinacji posiewnych jest wykonanie zabiegu powschodowego, po ocenie zarówno wschodów rzepaku, jak i rodzaju oraz stopnia zachwaszczenia.

Zabieg taki, z uwagi na głównie nalistne działanie herbicydów, jest praktycznie niezależny od warunków wilgotnościowych (co jest istotne w warunkach suszy) i eliminuje ryzyko fitotoksyczności charakterystycznej dla popularnych środków posiewnych.

Jesienią 2019 r. Corteva Agriscience™ wprowadziła kolejne rozwiązanie do ochrony rzepaku ozimego bazujące na najnowszej substancji biologicznie czynnej – Arylex™ Active.

Jest to pakiet dwóch herbicydów: Belkar™ oraz Kliper™. Połączenie tych preparatów dostarcza w sumie 4 substancje aktywne pobierane zarówno przez liście, jak i korzenie chwastów:

o Arylex™ Active (halauksyfen metylu, grupa O wg HRAC)

o pikloram (grupa O wg HRAC)

o metazachlor (grupa K3 wg HRAC)

o aminopyralid (grupa O wg HRAC)

Ponadto, wnosimy 2 odmienne, uzupełniające się mechanizmy działania na chwasty dwuliścienne, dzięki temu wspieramy programy zapobiegające występowaniu odporności chwastów i umożliwiamy eliminację roślin niepożądanych już uodpornionych na herbicydy o innym mechanizmie działania (np. mak polny, chwasty rumianowate, chaber bławatek - została potwierdzona ich odporność w Polsce na preparaty z grupy sulfonylomoczników – grupa B wg HRAC).

Zakres zwalczanych chwastów

Pakiet herbicydowy Belkar™ + Kliper™ umożliwia skuteczne zwalczenie wielu kluczowych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym jesienią, np. przytulii czepnej, chwastów rumianowatych, maku polnego, chabra bławatka, jasnot, fiołka polnego, chwastów kapustowatych (tasznik pospolity, tobołki polne, stulicha psia). Zestaw ten wyróżnia się skutecznym zwalczaniem bodziszków powschodowo! Są co prawda na rynku substancje aktywne, zalecane jako działające na bodziszki w rzepaku jesienią, ale są to substancje aplikowane posiewnie, co w przypadku wspomnianych suchych jesieni może być zawodne.

Połączenie herbicydów Belkar™ + Kliper™ pozwala skutecznie wyeliminować bodziszki powschodowo – tego do tej pory nie było!

Belkar™ + Kliper™ – skuteczność na chwasty uzyskiwana w doświadczeniach w Polsce i w Europie

Błyskawiczne działanie na chwasty, czyli to co Tygryski lubią najbardziej!

Dzięki zawartości Arylexu™ Active pierwsze objawy działania pakietu herbicydowego Belkar™ + Kliper™ na chwasty pojawiają się praktycznie już kilka godzin po aplikacji. Typowe symptomy obserwowane na polu, to zahamowanie wzrostu roślin niepożądanych, deformacje liści oraz całych roślin, a także przebarwienia chwastów.

Właściwy termin aplikacji

Zalecanym terminem zabiegu dla pakietu herbicydowego Belkar™ + Kliper™ jest jesień. Mieszaninę stosujemy powschodowo od fazy 2 liści właściwych rzepaku ozimego (od BBCH 12). Bardzo ważne jest, aby w trakcie aplikacji rośliny rzepaku osiągnęły fazę co najmniej 2 liści właściwych. Rekomendowane dawki obu produktów, to: Belkar™ 0.25 l/ha + Kliper™ 0.75 l/ha.

Wariant powschodowy niesie ze sobą wiele korzyści w porównaniu do zabiegów posiewnych, ponieważ wykonujemy go już po dokonaniu oceny wschodów rzepaku i roślin niepożądanych. W przypadku rozwiązań posiewnych, stosowanych do trzech dni po siewie, stosujemy herbicydy niejako w ciemno, nie wiedząc np. jaki będzie poziom wschodów rzepaku, co w trudnych warunkach pogodowych nie daje gwarancji, że plantacja będzie dobrze rokowała. Aplikacja posiewna ogranicza także dobór potencjalnej rośliny następczej w przypadku konieczności przesiewów.

W normalnym zmianowaniu, po zastosowaniu zestawu Belkar™ + Kliper™ jesienią, nie ma przeciwskazań odnośnie roślin uprawianych następczo.

Główne zalety pakietu Belkar™ + Kliper™:

1. Zawiera wyjątkową substancję czynną Arylex™ Active.

2. Zwalcza szeroki zakres chwastów, dodatkowo wyróżnia się najwyższą skutecznością na bodziszka drobnego (dotychczas słabo zwalczanego w zabiegach powschodowych), przytulię czepną, jasnoty i inne chwasty.

3. Charakteryzuje się dużą niezależnością od warunków pogodowych (np. susza).

4. Umożliwia wykonanie zabiegu po ocenie wschodów rzepaku i roślin niepożądanych.

5. Jest stosowany w niskich dawkach.

6. Wizualne efekty działania na chwasty pojawiają się już po kilku godzinach od zabiegu.

7. Ułatwia zarządzanie odpornością chwastów - dostarcza alternatywne mechanizmy działania na chwasty dwuliścienne i zwalcza niektóre chwasty już odporne na inne produkty.

8. Umożliwia bezproblemowy dobór roślin następczych uprawianych w normalnej rotacji.

Rafał Kowalski

Senior Agronomist

Corteva Agriscience