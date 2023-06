Podczas imprezy polowej zorganizowanej w Szelejewie Drugim przez Danko, przy współpracy z Adob oraz BASF, zaprezentowano m.in. kolekcję odmianową rzepaku. Na poletkach można było obejrzeć zarówno odmiany populacyjne, jak i mieszańcowe.

Na poletkach hodowli Danko można było obejrzeć zarówno odmiany, jak i zapoznać się z technologią prowadzenia łanu

Technologia ochronna musi być skorelowana z odpowiednim nawożeniem oraz dokarmianiem - wówczas możemy z odmiany uzyskać wszystko to, co ma najlepsze

Już miesiąc bez deszczu

Jak usłyszeliśmy w Szelejewie nie padało od miesiąca (poza opadem z III dekady maja w ilości około 1,5 l/m2). Powiedzieć, że miało to wpływ na rozwój rzepaku, to jak nic nie powiedzieć. W dniu imprezy na poletkach Danko było pochmurno i chłodno, momentami wydawało się, że za chwilę pojawi się długo wyczekiwany deszcz.

Pomimo dość chłodnej temperatury goście pojawili się tłumnie. W kilku grupach prowadzone były warsztaty odmianowe połączone z omówieniem agrotechniki. Przegląd kolekcji odmianowej Danko na bieżąco okraszany był komentarzami dotyczącymi zarówno ochrony, jak i nawożenia oraz przebiegu wegetacji - wiedzą dzielili się zarówno doradcy Danko, jak też Adob oraz BASF.

Podczas przeglądu kolekcji odmianowej rzepaku zwracano uwagę na dużą presję ze strony śmietki w tym sezonie. Podkreślano, że zaprawy są w stanie chronić młode zasiewy przez bardzo krótki czas, dlatego też dodatek chociażby pyretroidów - zgodnie rzecz jasna z zaleceniami etykietowymi - jest często uzasadniony.

Prelegenci zwracali uwagę także na to, jak negatywne efekty może przynieść trwająca susza. W przypadku poletek w Szelejewie, gdzie nie padało już kilka tygodni, sporym zagrożeniem jest spadek MTZ. Jeśli masa spadnie np. z 5g do 4g, to okazuje się że mamy już około 20%-owy spadek plonowania, czyli dość dotkliwy. A taki scenariusz rysuje się tam, gdzie już w maju notowano spore deficyty wody.

Ochrona oparta o rozwiązania BASF

Jeśli chodzi o ochronę herbicydową rzepaku w Szelejewie to zastosowano Butsian Star 416 SC w dawce 3 l/ha. Zabieg wykonywany był bezpośrednio po siewie, a sam siew odbywał się 3 września. W październiku aplikowana była jeszcze Iguana w dawce 0,18 l/ha. W celu zwalczania chwastów jednoliściennych podano Taurus 05 EC. Jeśli chodzi o insektycydy to jeszcze jesienią podawana była Inazuma 130 WG, a regulacja wzrostu oraz ochrona fungicydowa przeprowadzona została preparatem Caryx 240 SL 1l/ha).

Wiosenna ochrona fungicydowa (oraz regulacja) ponownie została wykonana z implementacją Caryxu 240 SL (również, tak jak jesienią, w dawce 1l/ha). W zabiegu na opadanie płatka podano Pictor 400 SC, a aplikacja wykonana została 11 maja. Jeśli chodzi o insektycydy to wiosną podawano kolejno preparaty: Inazuma 130 WG (22 marca), Karate Zeon 050 CS (12 kwietnia), Mospilan 20 SP (22 kwietnia).

Nawożenie i dokarmianie dostosowane do oczekiwanego plonu

Nawożenie przedsiewne oparte zostało o Polifoskę 6 (300 kg/ha), a dodatkowo aplikowany był Physiostart (22 kg/ha). Azot wiosną podano w dwóch dawkach - pierwsza na samym początku marca (Saletrosan 26 - 300 kg/ha), a druga 22 marca (Zaksan 32% - 200 kg/ha). Wsparciem dla nawożenia podstawowego w okresie wiosennym była dwukrotna aplikacja dolistna - podawano w tym celu Asahi oraz nawóz dolistny Danko Trio.

Podkreślano jak ważny jest bor w rzepaku. Powinien on być podawany w zasadzie w trzech porcjach - raz jesienią oraz dwa razy wiosną. A sama dawka boru nie powinna być oparta o sztywne zalecenia, a dobrana w oparciu o oczekiwany plon, planując porcję boru na każdą oczekiwaną tonę.