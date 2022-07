Zaglądamy na plantację pszenicy ozimej w północno - wschodniej części województwa dolnośląskiego.

Jak prezentuje się pszenica Euforia wysiana w terminie optymalnym i późniejszym?

Czy pszenica wysiewana później będzie też później koszona?

Pszenica siana wcześniej dłużej zielona

Odmiana Euforia, która została wysiana na tym stanowisku, jest jedną z tych, które cieszą się sporym zainteresowaniem wśród rolników. Jest to odmiana dość stabilna, wierna w plonowaniu. W poprzednich dwóch sezonach w gospodarstwie wysiewano już tę odmianę na podobnych stanowiskach i plon dwukrotnie oscylował w granicach 7,7 t/ha. W tym sezonie Euforia wysiana została w terminie optymalnym - po rzepaku ozimym (III dekada września) - oraz w terminie średnio - późnym po kukurydzy na ziarno (III dekada października). Stanowiska są podobne, niemniej lepiej prezentuje się pszenica wysiana w terminie optymalnym / średnio - wczesnym. Teoretycznie plantacje zbóż ozimych zakładane później dłużej utrzymują w wielu miejscach zieloność, tu jednak sytuacja jest odwrotna. Na pszenicy wysianej w terminie późniejszym liście przyschły znacznie szybciej, a sam kłos mocno zbielał. Jest to rzecz jasna związane z wysokimi temperaturami (około 35 w dzień i ponad 20 C w nocy) oraz deficytem opadów. Być może jednak duże znaczenie ma tu jeszcze jeden fakt - otóż plantacja założona we wrześniu została wysiana na stanowisku, które zostało w całości zgłęboszowane.

Zbiór w podobnym terminie

Wydaje się, że choć w siewie tej samej odmiany jest miesiąc różnicy to termin zbioru będzie bardzo zbliżony i nie jest wykluczone, że szybciej zbierana będzie pszenica wysiewana w październiku. Plon może być tu niższy niż w pszenicy wysiewanej wcześniej zarówno z przyczyn czysto terminowych (późniejszy siew, który przyczynia się do gorszego ukorzenienia), ale też dużą rolę odgrywać może głęboszowanie stanowiska założonego we wrześniu (m.in. lepsze ukorzenienie i gospodarka wodna rośliny, co szczególnie uwydatnia się w ubogich w opady sezonach) oraz przedplon jakim był rzepak, który z zasady zostawia lepsze pole pod uprawę następczą.

Stan zdrowotny roślin jest bardzo dobry - nie widać na nich porażeń chorobami, zwłaszcza na kłosie, który w tym momencie wymaga największej uwagi. Niestety kilka dni upałów sprzed tygodnia "odcięło" rośliny, co będzie miało wpływ na plonowanie (gorsze nalewanie kłosa). Trudno na ten moment określić termin zbiorów, niemniej pszenice w regionie będą raczej koszone najwcześniej po 25 lipca.