Zaglądamy na plantację rzepaku ozimego w gminie Dziadowa Kłoda. Kiedy rozpoczną się tu żniwa rzepaczane?

Do zbioru rzepaku jeszcze zostało przynajmniej 2 tygodnie.

Jaki jest stan roślin?

Rzepak wciąż zielony

Na omawianej plantacji wciąż łuszczyny są zielone. Jest to w dużej mierze spowodowane jakością stanowiska - ciężka ziemia w połączeniu z intensywną ochroną powodują dłuższą wegetację. Zazwyczaj jednak takie plantacje mają większy potencjał plonotwórczy. Trzeba jednak przyznać, że rzepak jest chyba najtrudniejszy do „zważenia” na oko. Co prawda zdrowotność jest bardzo dobra, a same łuszczyny mają bardzo dobrą objętość, jednak ważna będzie sama masa nasion.

Z pewnością deszcze przechodzące przez południowe regiony ponad tydzień temu wydłużyły wegetację, a jednocześnie pomogły w nalewaniu łuszczyn. Jednakże w ostatnich dniach pojawiły się bardzo wysokie temperatury (ponad 30 w dzień i około 20 stopni Celsjusza w nocy), które na wielu plantacjach spowodowały znaczną zmianę barwy łuszczyny i ziarna, przyczyniając się do przyspieszenia procesu dojrzewania. Tu jednak na przeważającej części plantacji wciąż mamy intensywnie zieloną łuszczynę.

Rzepak sam musi dojrzeć do zbioru

Na polu nie jest planowany zabieg desykacji. W łanie nie ma chwastów, a plantacja - poza małymi wyjątkami - dojrzewa równomiernie. Tymi wyjątkami są: ścieżki, które odmładzają się po późnym zabiegu w celu zwalczania larw pryszczarka kapustnika połączonym z przedłużeniem ochrony fungicydowej (zabieg wykonany na części pola) oraz część pola na szerokości 4-5 metrów w głąb pola na poprzeczniaku o długości około 600 metrów (zacienienie roślin przez drzewa i późniejszy rozwój). Plantacja ma jednak 20 ha i udział procentowy roślin odmłodzonych jest niewielki. Ewentualnie ścieżki będą koszone na samym końcu, podobnie jak zacieniony poprzeczniak plantacji.

Wydaje się, że do zbioru rzepaku na plantacji jest jeszcze przynajmniej 3 tygodnie i żniwa rzepakowe rozpoczną się tu około 20 lipca. Trudno jednak przewidzieć dalszy rozwój pogody. Jeśli upały się utrzymają to rośliny z pewnością przyspieszą dojrzewanie i zbiór może rozpocząć się wcześniej. Niemniej, niezależnie od temperatur, dojrzałości technologicznej do zbioru rośliny tu nie osiągną jeszcze przynajmniej przez 14-15 dni. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zanim będzie możliwość wjazdu kombajnu w rzepak to pod kosę pójdą pszenżyta ze słabszych stanowisk.