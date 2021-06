Łubin wąskolistny na ratunek

Gdy ozimina źle przezimuje, trzeba ją przesiać gatunkiem jarym. Jedną z propozycji jest łubin wąskolistny.

W ramach „Dni Pola z Farmerem - 2021” natrafiliśmy podczas lustracji upraw na plantację łubinu wąskolistnego. Rośliny bardzo cenionej przez rolników, acz rzadko uprawianej. Poza niemal zbawiennym wpływem na glebę, jego nasiona mogą być wykorzystywane jako wysokobiałkowy komponent mieszanek paszowych dla np. świń. Łubin wąskolistny zawiera przeciętnie 30 proc. białka ogólnego. Jest ono dobrze trawione przez świnie - współczynnik strawności 89 proc. i porównywalny do poekstrakcyjnej śruty sojowej.

Mimo powszechnie znanych zalet, łubin niejednokrotnie.

trafia do gospodarstw niejako z konieczności. Tak też było i w tym przypadku. Dlaczego rolnik posiał tę roślinę? Co go do tego skłoniło? O tym w zamieszczonym poniżej filmie, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.