Na naszym portalu rozpoczęła się trzecia edycja Dni Pola On-Line. Lustracje w miejscowości Kramsk rozpoczęliśmy od wizyty na plantacjach soi oraz kukurydzy.

Siew soi w żywy mulcz

Pierwsza z lustracji polowych we wschodniej części województwa wielkopolskiego (gm. Kramsk, pow. koniński) odbyła się 20 maja 2022 r. "Na pierwszy ogień" odwiedziliśmy z kamerą plantacje ciepłolubnych gatunków - kukurydzy i soi. Soja odmiany Ambella (grupa wczesności 0000) została zasiana 6 maja 2022 r. Większość areału soi przygotowano do zasiewu broną talerzową, pozostawiono jednak fragment pola, na którym dokonano eksperymentu z siewem w żywy mulcz.

Rosnący w międzyplonie ozimym rzepak jary nie został zniszczony podczas łagodnej zimy i przed siewem soi osiągnął już fazę kwitnienia. Na kilku arach zrezygnowano z uprawy broną talerzową i soję wsiano bezpośrednio w żywy poplon. Po siewie w celu zniszczenia rzepaku zastosowano herbicyd. Pozostawienie żywego mulczu i brak mechanicznej uprawy okazały się dobrym sposobem na zachowanie wilgoci w glebie. Wiele tygodni bez opadów deszczu przełożyło się na pogorszenie wschodów soi wysianej po uprawie talerzówką.

W tzw. "fazie pęknięcia" (BBCH 09), gdy liścienie wydostają się na powierzchnię gleby, poważnym zagrożeniem dla soi są gołębie. Ich żerowanie może doprowadzić do niemal całkowitego zniszczenia plantacji, a póki co rolnicy nie opracowali jednego, w pełni skutecznego sposobu na odstraszenie ptactwa.

Kukurydza po przymrozkach

Lustrowana kukurydza została zasiana 2 maja 2022 r. Przedplonem było dla niej pszenżyto ozime, a uprawa przedsiewna ograniczyła się do talerzowania. W fazie szpilkowania (BBCH 10-11) plantację kukurydzy odchwaszczono mechanicznie przy użyciu motyki obrotowej. W fazie 2-3 liści właściwych (BBCH 12-13) rośliny ucierpiały na skutek nocnych przymrozków. Doszło do uszkodzeń liści, które zbladły, pożółkły i utraciły turgor. Stożek wzrostu pozostał jednak żywy, co daje nadzieję na regenerację roślin. Należy pamiętać, by przez ok. tydzień po wystąpieniu przymrozków wstrzymać się z wykonywaniem zabiegów chemicznego odchwaszczania.