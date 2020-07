Nawożenie buraka cukrowego

W nawożeniu buraka cukrowego tak jak i pozostałych roślin najważniejszym jest termin i cel stosowania poszczególnych nawozów. Aspekt wizualny, który jest widocznym efektem stosowania ma znaczenie, ale dużo istotniejsze jest osiągnięcie rzeczywistych korzyści ekonomicznych, bo to one warunkują finalnie opłacalność uprawy.

Technologia nawożenia buraka cukrowego, który pokazujemy w Bralęcinie wygląda następująco:

I zabieg – faza 4 liści właściwych

MAXIMUS Platinum extra PK 3kg/ha

MAXIMUS extra ZnBMg 2kg/ha

II zabieg – faza 8 – 10 liści

MAXIMUS Platinum 20+20+20 4kg/ha

MAXIMUS AminoMicro 0,5kg/ha

EKOLIST mono Żelazo 1l/ha

III zabieg – przed zwarciem międzyrzędzi

MAXIMUS Platinum 20+20+20 3kg/ha

MAXIMUS extra ZnBMg 2kg/ha

IV zabieg – lipiec

MAXIMUS Platinum extra PKMg 4kg/ha

MAXIMUS AminoMicro 0,5kg/ha

Zabiegi w pierwszej fazie wzrostu buraka cukrowego mają za zadanie zapewnić optymalny rozwój systemu korzeniowego i rozety liściowej. Te dwa elementy są podstawą skutecznej i wydajnej budowy przyszłego plonu korzeni. Dlatego też w pierwszym zabiegu podajemy nawóz MAXIMUS Platinum extra PK, który zawiera zwiększoną dawkę fosforu aby dac roślinom energię do głębszego korzenienia się. Oprócz tego w zabiegu po raz pierwszy pojawia się bor – składnik, którego deficyt objawia się zgorzelą liścia sercowego. Ta choroba fizjologiczna znacząco ogranicza rozwój rozety liściowej, zarówno w odniesieniu do ilości liści (nie wyrastają nowe) jak ich jakości (karleją już wyrośnięte). Zjawisko to mocno ogranicza możliwy do uzyskania plon cukru.

Kolejne dwa zabiegi wykonywane do zwarcia międzyrzędzi mają za zadanie dalszą rozbudowę rozety liściowej, a zabieg tuż przed zwarciem międzyrzędzi już odnotowuje swój wpływ na rozwój korzeni spichrzowych (budowa zrębu korzenia spichrzowego). Tak prowadzone rośliny są przygotowane do napełniania korzenia produktem fotosyntezy – cukrem.

Aby proces akumulacji cukru przebiegał bez zakłóceń należy zadbać aby procesy fizjologiczne z tym związane nie ucierpiały wskutek deficytu, któregoś ze składników. Stąd konieczność i korzyść z zastosowania kompleksowego nawozu mikroelementowego MAXIMUS AminoMicro, który z jednej strony zapewnia roślinom dostęp do całej palety mikroskładników, a z drugiej, dzięki zawartości glicyny, stymuluje rośliny do efektywniejszego prowadzenia procesów fizjologicznych w niełatwych warunkach polowych.

Na nawożenie czy to dolistne czy też doglebowe, jak i na każdy inny element agrotechniki buraka cukrowego, należy patrzeć kompleksowo przez pryzmat tego co możemy zrobić i co chcemy osiągnąć. Ponieważ celem jest uzyskanie wysokiego plonu korzeni o jak najwyższej zawartości cukru to wszystkie podejmowane działanie powinny nas do tego przybliżać. Ze znajomości fizjologii plonowania buraka cukrowego wynikają określone fazy stosowania poszczególnych składników pokarmowych i ich dawki, a wszystko razem jako technologia nawożenia składa się na efekt końcowy, czyli plon.