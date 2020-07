Nowe zasady nawożenia azotem

W ostatnim czasie nowe przepisy zwłaszcza dotyczące programu azotanowego mogą wprawić rolników w nie lada zakłopotanie: jak działać zgodnie z prawem, a jednocześnie zachować efektywną produkcję? Jeden z problemów pojawia się w momencie, gdy oziminy rozpoczną wegetację przed 1 marca, a nowe przepisy nie zezwalają na nawożenie ich w tym okresie azotem. Rozwiązaniem, które pozwoli utrzymać wysoką produkcję i zapewni uprawom dostęp do azotu jest stabilizator azotu – N-Lock.

Stabilizator azotu N-Lock to nowoczesna formulacja, która umożliwia prosty zabieg opryskiwaczami polowymi. Rola N-Lock jako inhibitora nitryfikacji sprowadza się do zmniejszenia tempa przemian azotu amonowego. Nitrapiryna ze średnią skutecznością rzędu 80% działa nawet do 12 tygodni. Jest to okres wystarczający do utrzymania właściwych proporcji między obydwiema formami (amonową i azotanową) w glebie w krytycznych okresach formowania plonu.

Forma amonowa jest najefektywniej pobieraną i wykorzystywaną formą azotu zarówno przez rzepak, zboża, kukurydzę, jak i zwłaszcza w początkowym okresie wegetacji wiosennej (chłody wiosenne). Jego zastosowanie z nawozami azotowymi jest szerokie, także z tańszymi formami azotu (mocznik, roztwór saletrzano-mocznikowy). Doskonale nadaje się do stosowania z nawozami organicznymi (obornik, gnojowica, pulpa pofermentacyjna z biogazowni. Potwierdzają to badania przeprowadzone w Polsce w ostatnich latach przez placówki naukowe lub na terenie stacji doświadczalnych IUNG Puławy, UP Lublin, UP Poznań, UWM Olsztyn oraz doświadczenia łanowe na polach rolników.

Co zrobić, gdy rośliny rozpoczną wegetację przed 1 marca, w jaki sposób działać zgodnie z prawem i dbać o środowisko, a równocześnie zabezpieczyć swoją inwestycję w nawożenie azotowe i uzyskać wysoki plon?

Stosując azot tylko wiosną, w nowych realiach prawnych ryzykujemy ograniczenie jego dostępności dla rośliny - zabieg w dozwolonym terminie, czyli po 1 marca może być wykonany za późno! Rozwiązaniem jest przeniesienie pierwszej wiosennej dawki nawożenia azotem na jesień oraz zabezpieczenie azotu w glebie. Trzeba pamiętać, że brak zabezpieczenia azotu zastosowanego jesienią grozi jego wypłukaniem lub ulotnieniem się z gleby! Zastosowany jesienią N-Lock wraz z nawozem azotowym w rzepaku ozimym czy też zbożach ozimych zapobiegnie stratom, czyli wymywaniu azotu do wód gruntowych późną jesienią, zimą oraz wiosną, a w konsekwencji ochroni środowisko i zapewni wysokie plony. Działa skutecznie i długo, wystarczy go stosować tylko 1 raz w sezonie – N-Lock zastosowany jesienią w temperaturze gleby poniżej 10°C praktycznie nie podlega rozkładowi.

N-Lock pozostawia wniesiony jesienią azot w warstwie gleby, z której rośliny mogą go pobierać wiosną – nawet przed 1 marca, czyli w okresie, w którym w myśl nowych przepisów nie będzie można stosować nawozów azotowych, a już zaczyna się wegetacja. N-Lock zachowuje w glebie azot w formie amonowej, która nie zwiększa uwodnienia ozimin – nie wpływa negatywnie na przezimowanie oraz jest najbardziej efektywnie pobieraną formą azotu na przedwiośniu, przy temperaturach do 8-10 °C. N-Lock zapewnia roślinom dobry start na wiosnę, szybszą regenerację po zimie, racjonalizację gospodarki mineralnej roślin i efektywne żywienie startowe w nowych uwarunkowaniach prawnych

Dołącz do grona nowoczesnych rolników stosujących sprawdzoną w praktyce rolniczej, racjonalną, potwierdzoną naukowo i ekonomicznie opłacalną technologię:

· wiedząc, że umożliwia efektywne nawożenie roślin zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi – bez ryzyka kary, bez stresu i bez zmartwień o plon.

· wiedząc, że umożliwia efektywne nawożenie roślin nawet w sytuacji kiedy susza może ograniczyć efektywność stosowanych do tej pory technologii dawek dzielonych

· wiedząc, że zawiera nitrapirynę - jeden z najefektywniejszych inhibitorów nitryfikacji o skuteczności powyżej 80%, czyli znacznie wyższej niż inhibitory ureazy czy inne inhibitory nitryfikacji

· wiedząc, że stabilizuje azot pochodzący z nawozów mineralnych i organicznych oraz z mineralizacji resztek pożniwnych, a także zwiększa efektywność jego wykorzystania przez rośliny.

· wiedząc, że zatrzymuje azot w strefie korzeni i zapewnia jego dostępność w krytycznych fazach rozwojowych roślin uprawnych.

· wiedząc, że N-Lock zwiększa plony, zawartość białka w ziarnie.

· wiedząc, że utrzymuje właściwe proporcje między formą amonową i azotanową w glebie

· wiedząc, że zapobiega procesom nitryfikacji, ogranicza namnażanie się bakterii nitryfikacyjnych i nie wpływa na inne mikroorganizmy bytujące w glebie.

· wiedząc, że azot jest bezpieczny, kiedy ma spaść kilkadziesiąt mm deszczu.

