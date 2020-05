Ochrona zbóż jarych jest niezbędna

Uprawy zbóż jarych tak, jak i zboża ozime narażone są na atak patogenów chorobotwórczych i z tego względu potrzebują ochrony chemicznej. Najpilniejszej pielęgnacji pod kątem ochrony wymaga jęczmień jary browarny i pszenica jara na cele konsumpcyjne.

Zboża jare atakowane są przez te same choroby i szkodniki, które występują w formach ozimych. Różnicą jest jedynie długość okresu, w którym zboża narażone są na ich szkodliwe działanie. Na oziminach mogą bytować dłużej - już od jesieni. W przypadku zbóż jarych ten czas jest krótszy - patogeny atakują na wiosnę, od momentu wysiewu ziarna. To, że mają mniej czasu na ekspansję, nie oznacza, że można je lekceważyć, zwłaszcza w dogodnych dla nich warunkach do rozwoju.

Choroby zbóż jarych

Wśród chorób występujących na plantacjach zbóż jarych wymienia się: mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzę brunatną, rdzę żółtą, rdzę źdźbłową, septoriozę paskowaną liści, septoriozę plew, brunatną plamistość liści, rdzę jęczmienia, rdzę koronową owsa, plamistość siatkową jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia.

W pszenicy jarej obecnie przede wszystkim widoczna jest septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści. Po opadach należy spodziewać się intensywniejszego pojawienia się pozostałych chorób liści, zwłaszcza że lustracja wskazywała na pojedyncze poduszeczki rdzy. Gdyby w czerwcu i na początku lipca wystąpiła duża liczba opadów to trzeba liczyć się z wysokim zagrożeniem ze strony fuzariozy kłosów i czerni kłosów.

W jęczmieniu jarym zaobserwować można objawy chorobowe plamistości siatkowej jęczmienia, która rok rocznie pojawia się w jęczmieniu. Objawy tej choroby są szczególnie dobrze widoczne na plantacjach, gdzie jeszcze zabiegu ochrony nie zastosowano. Pojawiła się także rynchosporioza i ramularia, które także widoczne są w pszenżycie jarym.

Ochrona zbóż jarych

Ochronę należało rozpocząć od zaprawiania - najtańszego zabiegu ochronnego w początkowym okresie wzrostu roślin. Rezygnacja z zabiegu grozi obniżką plonu nawet o 1/3. Prowadzi do wystąpienia groźnych chorób, jak śniecie czy głownie, przed którymi chronią tylko zaprawy. Wykorzystanie zapraw ograniczy też występowanie grzybów z rodzaju Fusarium powodujących zgorzel siewek. Dodatkowo zadziałają przeciwko chorobom liści do początku strzelania w źdźbło, np. mączniakowi, rdzom, które jako pierwsze uwidaczniają się w młodych zbożach.

W tej chwili plantacje upraw jarych znajdują się w różnych fazach rozwojowych, co związane jest z terminem ich siewu. Program ochrony należy zatem dostosować do aktualnego stanu plantacji uwzględniając warunki pogodowe i nie ma tu jednej, uniwersalnej recepty dla wszystkich plantacji. Większej staranności wymagają plantacje pszenicy jarej konsumpcyjnej i jęczmienia jarego na cele browarne.

W podjęciu decyzji o konieczności użycia fungicydu na plantacji zbóż jarych pomocne są progi szkodliwości patogenów. Jeśli zatem obserwujemy presję chorób, dobrze jest się nimi posiłkować - na ogół są różne w poszczególnych fazach rozwoju rośliny.

1 czy 2 zabiegi

Możemy przyjąć, że wiosna jest sucha, a ostatnie opady deszczu były tak naprawdę jedynie ratunkiem dla upraw. Z jednej strony pomogły roślinom, z drugiej razem z temperaturami powietrza stworzyły odpowiednie warunki dla rozwoju chorób w plantacjach.

Przy suchej wiośnie (prognozy na najbliższy miesiąc przewidują jedynie przelotne opady w regionie), w plantacjach o dobrej zdrowoności, nie wykazujących oznak chorobowych można przyjąć, że wystarczy jeden zabieg fungicydem - w fazie od 2. kolanka do pełni strzelania w źdźbło (BBCH 32-35).

W uzupełnieniu podajemy, że w przypadku przekropnej pogody w takie łany należałoby zastosować jednak dwa zabiegi: pierwszy w fazie 1.-2. kolanka zbóż (BBCH 31-32) razem z regulatorem wzrostu; drugi zabieg w fazie liścia flagowego (pszenica) lub krótko przed kłoszeniem (jęczmień) w (BBCH 45-55).

W przypadku stwierdzenia niewielkiej presji chorób także na ogół wystarcza jeden zabieg ochrony w fazie liścia flagowego (BBCH 45-49) - na ochronę górnych liści i kłosa.

Przy widocznej wczesnej presji chorób trzeba zadziałać możliwie wcześnie. Pierwszy zabieg przeprowadza się najpóźniej do fazy 2. kolanka (BBCH 32), a drugi w zależności od stanu roślin i dalszego przebiegu pogody.