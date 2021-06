Owies głuchy problemem w uprawie pszenżyta ozimego

Niskie temperatury wiosną spowodowały nie tylko wydłużenie sezonu wegetacyjnego, ale i przyczyniły się do znaczącego obniżenia skuteczności herbicydów. Na warmińskiej plantacji pszenżyta ozimego w masowych ilościach wybił owies głuchy.

Niskie temperatury powietrza oraz częste opady, które występowały na Warmii tej wiosny, znacząco obniżyły skuteczność herbicydów. W maju rolnicy musieli odwlekać wykonanie niektórych oprysków fungicydowych, ponieważ niemal codziennie padał deszcz lub było zbyt zimno, by dany środek ochrony roślin mógł zadziałać. Efekty niekorzystnych warunków widać wyraźnie na niektórych plantacjach - w szczególności tych, gdzie nie wykonano zabiegu odchwaszczania jesienią.

Jedną z takich upraw jest lustrowane przez nas pole pszenżyta ozimego, gdzie doszło do kompensacji owsa głuchego. Występowanie zachwaszczenia na plantacji przekroczyło próg ekonomicznej szkodliwości - w zbożach wynosi on 5 szt./m2, tymczasem w niektórych miejscach doliczono się nawet 30 - 40 roślin. W obecnej fazie rozwojowej, czyli w fazie kwitnienia pszenżyta, nie ma zarejestrowanego preparatu, który skutecznie zwalczył by chwasty. Rolnikowi pozostają jedynie mechaniczne metody zwalczania, ewentualnie desykacja przed zbiorem.