Pawłowickie pola są rokrocznie miejscem odbywania się Dni Pola organizowanych przez Ekoplon

Zlokalizowana tam Stacja Doświadczalna Oceny Odmian oprócz działalności badawczej prowadzi liczne działania popularyzujące wiedzę i osiągane wyniki wśród rolników ze Śląska i Opolszczyzny. W ramach Dni Pola testowane są tam zróżnicowane technologie nawożenia dolistnego na grupie odmian Limagrain w trzech gatunkach uprawnych: rzepaku ozimym, pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym.

Poletka rzepaku ozimego składają się z 6 odmian tej rośliny prowadzonych w technologii intensywnej (a2) na których pokazujemy trzy kombinacje nawożenia dolistnego. Dla porównania zachowana jest również kontrola na której takiego nawożenia nie stosowano.

Pierwszym rozwiązaniem jest technologia o parta o nawozy MAXIMUS. W jej ramach wykonane są trzy zabiegi dokarmiania dolistnego. Pierwszy, który miał miejsce jesienią składał się z nawozów MAXIMUS Platinum extra PK, MAXIMUS AminoMicro Rzepak i MAXIBOR 21. Celem jego wykonywania jest poprawa ukorzenienia się roślin, głównie poprzez większe zagłębienie systemu korzeniowego oraz zainicjowanie procesów generatywnych, których wynikiem będzie większa ilość zawiązanych pąków kwiatowych. MAXIBOR 21 dodatkowo wspiera produkcję cukrów, które później odpowiadają za zimotrwałość roślin rzepaku. Zabieg jesienny wykonujemy w fazie 4 – 6 liści aby wspomniane procesy przebiegały bez zakłóceń, a rzepak miał czas skutecznie przygotować się do zimy. Kolejne zabiegi wykonywane są już w okresie wegetacji wiosennej. W trwającym sezonie wegetacyjnym ta granica między wiosną a jesienią była trudno dostrzegalna, ponieważ zimy jako takiej praktycznie nie było. Spowodowało to dość znaczne wyczerpanie gleby ze składników przez nieustająco rosnące rośliny. Termin pierwszego zabiegu wiosennego wypadał zatem dość wcześnie w stosunku do lat poprzednich aby rośliny rzepaku nie były poddane stresowi związanemu z deficytem składników pokarmowych. Z punktu widzenia potrzeb roślin najwłaściwsze są tu już wymienione wcześniej nawozy MAXIMUS Platinum extra PK, MAXIMUS AminoMicro Rzepak i MAXIBOR 21. Analizując przebieg pogody w tym sezonie ten wczesny zabieg miał jeszcze jedno ważne uzasadnienie – dawał silne wsparcie roślinom poddanym występującym po sobie, a później już razem, stresom – temperaturowym i wodnym. I trzeci zabieg nawożenia dolistnego, który wypada w okresie intensywnego wzrostu roślin, tuż przed lub w początku fazy zielonego pąka. Zabieg ten ma na celu dostarczenie składników, które wpłyną na poprawny przebieg procesów generatywnych (zapylenie, zapłodnienie i zawiązywanie łuszczyn), a jednocześnie przez dostarczenie maksymalnie dużej ilości makro i mikroelementów zapewnia optymalne odżywienie w okresie kiedy system korzeniowy może nie dać rady dostarczyć takiej ich ilości jak wskazywałyby potrzeby roślin. W tym roku zabieg ten miał szczególnie duże znaczenie ponieważ deficyt wody i niskie temperatury ograniczały możliwości pobierania składników przez system korzeniowy. W zabiegu tym stosujemy zrównoważony nawóz MAXIMUS Platinum 20+20+20, a także MAXIMUS AminoMicro Rzepak i MAXIBOR 21

Przesłanki merytoryczne dla pozostałych dwóch technologii nawożenia dolistnego prezentowanych na poletkach doświadczalnych są takie same. Zmieniają się tylko proponowane rozwiązania nawozowe.

W technologii wykorzystującej nawozy EKOLIST są to:

- w zabiegu jesiennym EKOLIST Rzepak i EKOLIST mono Bor

- w zabiegu wczesnowiosennym EKOLIST Rzepak i EKOLIST mono Mangan

- a w fazie zielonego pąka EKOLIST Rzepak i EKOLIST mono Bor

EKOLIST Rzepak jest nawozem kompleksowym, który zawiera pełny skład NPK i wszystkie mikroelementy ze zwiększoną zawartością tych, które dla rzepaku są szczególnie istotne. Jednakże biorąc pod uwagę potrzeby roślin dwa z nich – bor i mangan powinniśmy uzupełniać wykorzystując nawozy z serii EKOLIST mono. Zawarty w nawozie EKOLIST rzepak Complex Active wykazuje działanie biostymulujące i antystresowe, które to działanie jest w ostatnich latach (a w tym szczególnie) mocno pożądane.

Ostatnia technologia nawożenia dolistnego rzepaku oparta jest o nawóz Nitropseed 39. Jest to nawóz azotowo – magnezowy z mikroelementami – molibdenem i niklem – odpowiedzialnymi za przemiany azotu w roślinie. Nawożenie azotem jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym jednak jego efektywność pozostawia wiele do życzenia. Dlatego też wszelkie rozwiązania pozwalające zwiększyć efektywność aplikacji tego składnika są konieczne i wskazane ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Dodatkowo nawóz zawiera biostymulujący tytan, a formuła Brilliance powoduje rozpływanie się kropel po liściach zwiększając powierzchnie styku cieczy roboczej i możliwości przenikania składników nawozu do tkanek roślin. Oczywiście nawóz ten uzupełniamy kluczowymi dla rzepaku mikroskładnikami pokarmowymi borem i manganem z nawozów EKOLIST mono Bor i EKOLIST mono Mangan.

Szczegółowy schemat technologii nawożenie dolistnego w rzepaku zawarty jest w tabeli.

Nawożenie dolistne pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego jak i pozostałych zbóż ma na celu zapewnienie dostępności kluczowych składników pokarmowych w fazach określanych jako krytyczne, które w praktyce są fazami o bardzo dużym znaczeniu z punktu widzenia przyszłego plonu, zarówno w odniesieniu do jego ilości jak i jakości. Na pawłowickich polach testowane są trzy technologie nawożenia dolistnego zbóż, przy czym jedna z nich jest zróżnicowana dla pszenicy i jęczmienia, ponieważ w jęczmieniu jest testowane rozwiązanie dedykowane dla browarnego wykorzystania tego gatunku.

Wegetacja zbóż w trwającym sezonie przebiegała pomyślnie. Siewy odbyły się w terminach agrotechnicznych, jesień była ciepła i długa co pozwoliło na dobre rozkrzewienie się roślin. W okresie zimowym było sporo dostępnej wody (ale niestety były to opady deszczu, więc woda nie akumulowała się tylko spływała), obsada nie uległa redukcji ponieważ praktycznie nie było mrozu, a jedynie przymrozki. Więcej problemów nastręczyła wiosna – przymrozki, deficyt wody (w kwietniu bardzo silny) i związane z tym problemy we wzroście i rozwoju roślin. Mimo poprawnie wykonywanego nawożenia doglebowego często obserwowane były deficyty składników pokarmowych na roślinach. Na to dokładały się uszkodzenia związane z fitotoksycznością środków grzybobójczych związana z niskimi temperaturami. Wsparciem dla roślin rosnących w stresowych warunkach jest nawożenie dolistne, które może eliminować lub przynajmniej znacząco zmniejszać negatywne zjawiska będące następstwem stresowych warunków wzrostu i rozwoju roślin.

Pierwszą technologią nawożenia dolistnego zastosowaną w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym jest technologia wykorzystująca nawozy MAXIMUS. Nawożenie dolistne rozpoczynamy w początku fazy krzewienie, kiedy zboża tworzą kolejne źdźbła. Optymalne odżywienie powoduje intensywniejsze krzewienie i powstanie większej liczby źdźbeł z których później wyrosną kłosy. Pełnia krzewienia jest również momentem kiedy rośliny zbożowe zaczynają zawiązywać kłos, a zatem zabieg ten ma już bezpośrednie przełożenie na plon. Stosujemy w nim nawozy: MAXIMUS Platinum extra PKMg i MAXIMUS AminoMicro Zboża.

Kolejny zabieg oparty o te same produkty wykonujemy w okresie wczesnowiosennym. Zboża kończą wówczas krzewienie i zaczynają strzelać w źdźbło, a budowa kłosa odbiega końca. Dolistna aplikacja składników pozwala na optymalne odżywienie roślin i niezakłócony przebieg procesów tworzenia podstawy plonowania. Aby zabiegi odnosiły pełną skuteczność konieczne jest stosowanie dolistne zarówno makro jak i mikroskładników pokarmowych. Korzyścią dodatkową są substancje biostymulujące i antystresowe tworzące MPC2. Obecność tych substancji przekłada się na większą odporność roślin na warunki środowiska w którym rosną rośliny i łatwiejsze pokonywanie stresów abiotycznych przez nie.

Ostatni zabieg, który wykonujemy w fazie strzelania w źdźbło ma za zadanie zapewnienie odpowiedniej podaży składników w okresie intensywnego wzrostu roślin i zmniejszenie redukcji potencjału plonowania. Dzięki optymalnemu odżywieniu mikroelementami zyskujemy większą tolerancję na stresy podobnie jak poprzez aplikacje substancji dodatkowych będących składową nawozów. A są to nawozy MAXIMUS Platinum 20+20+20 i MAXIMUS AminoMicro Zboża.

Technologia oparta o nawozy EKOLIST (stosowana tylko na pszenicy ozimej) wykorzystuje kompleksowe odżywienie NPK i mikroelementami ze szczególnym naciskiem na miedź i mangan jako składniki kluczowe dla rozwoju zbóż. Uwzględniają potrzeby roślin zbożowych w poszczególnych zabiegach te kluczowe mikroelementy są dodatkowo suplementowane poprzez stosowanie nawozów z serii EKOLIST mono. W kolejnych zabiegach wygląda to tak:

- I zabieg: EKOLIST Zboża + EKOLIST mono Mangan

- II zabieg: EKOLIST Zboża + EKOLIST mono Miedź

- III zabieg: EKOLIST Zboża + EKOLIST mono Mangan

Bardzo korzystnie na wygląd łanu wpływa dolistna aplikacja nawozu EKOLIST mono Cynk w zabiegu wczesnowiosennym. Zabieg taki poprawia przede wszystkim wyrównanie łanu, które później przekłada się na wyrównanie zbieranego ziarna.

Technologia oparta o nawóz Nitrospeed 39 (opisywany wcześniej przy okazji omawiania pól rzepaku) składa się z trzech zabiegów w których wykorzystuje się ten nawóz, uzupełniając go dodatkową porcją kluczowych mikroskładników (szczegóły technologii w tabeli). Nawóz Nitrospeed 39 możemy aplikować po raz czwarty na liść flagowy/początek kłoszenia uzyskując wówczas bezpośrednie przełożenie tego zabiegu na parametry jakościowe zbieranego ziarna (pszenica i jęczmień paszowy).

W jęczmieniu ozimym pokazujemy jeszcze technologię dla browarnego kierunku użytkowania tej rośliny. Jest tutaj trzykrotnie (dla form jarych tylko dwukrotnie) podawany nawóz Jęczmień browarny forte. Specyficzne wymagania jakościowe jakie są oczekiwane od ziarna w tym kierunku użytkowania ograniczają dawki możliwego do zastosowania azotu, a podawane dolistnie składniki mają na celu zminimalizowanie wolnych związków tego składnika do minimum. Jęczmień browarny forte jest nawozem mikroelementowym nie zawierającym w swoim składzie azotu. Podajemy go w początku krzewienia, na początku strzelania w źdźbło i w pełni tej fazy (do fazy BBCH 33). Jeśli istnieje potrzeba wsparcia roślin makroskładnikami to możemy wykorzystać (również bezazotowy) nawóz MAXIMUS Platinum extra PKMg.

Technologie nawożenia zbóż przedstawia poniższa tabela

Jak widać na zaprezentowanych poletkach wybór produktów i technologii jest spory. Ich skuteczność na dzień dzisiejszy widzimy w drobnych różnicujących rośliny szczegółach: liczba łuszczyn na roślinie, liczba nasion w łuszczynie, liczba pięterek w kłosie, za chwilę będziemy mogli policzyć ziarniaki na pięterkach i w całych kłosach. Te drobne szczegóły przekładają się na wynik ogólny, którym jest plon. Ale ten plon oceniać będziemy dopiero w okresie żniw. I to żniwa są ostatecznym testem skuteczności nie tylko nawożenia dolistnego, ale możliwości odmian i efektywności wszystkich zabiegów agrotechnicznych stosowanych w poszczególnych uprawach.