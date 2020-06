Plantacja buraka cukrowego w Bralęcinie

Plantacja buraka cukrowego którą obserwujemy i na której testujemy rozwiązania Ekoplon znajduje się w Bralęcinie k. Stargardu (woj. Zachodniopomorskie). Bieżący sezon wegetacyjny jest dla buraka cukrowego dużym wyzwaniem. Jest to przede wszystkim zasługa warunków pogodowych, które w początkowym etapie były mocno niesprzyjające (niskie temperatury, przymrozki i susza).

Przełożyło się to na mocno wydłużone i nierównomierne wschody. Dodatkowym źródłem stresu jest ochrona herbicydowa – stosowane na chwasty dwuliścienne herbicydy nie są do końca selektywne wobec buraka. Nawożenie dolistne zatem ma wiele zadań, którym musi sprostać w tej uprawie.

Okres wegetacyjny buraka cukrowego można podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich to czas budowy rozety liściowej. Liście w buraka cukrowym są swoistą fabryką cukru za sprawą życiodajnej fotosyntezy. Należy zatem zadbać aby fabryka ta miała maksymalną powierzchnię i pracowała z największą możliwą wydajnością. Drugi etap to rozbudowa korzenia spichrzowego w którym gromadzi się wyprodukowany cukier. W tym etapie najistotniejszy jest skuteczny transport i magazynowanie.

Na pierwszy okres przypada stosunkowo najwięcej trudności we wzroście buraka – wspominane wcześniej warunki pogodowe i stosowanie herbicydów. A jednocześnie oczekiwany jest szybki przyrost ilości i masy liści i zakrycie międzyrzędzi. Nawożenie dolistne obok doglebowego ma tu istotne znaczenie, szczególnie w kontekście działania regenerującego i stymulującego do wzrostu przy wykorzystaniu masy składników zgromadzonych w glebie. Na ten moment na obserwowanej plantacji zastosowany został nawóz MAXIMUS AminoMicro dostarczający mikroelementów, a jednocześnie działający silnie antystresowo, dzięki czemu rośliny mogły się szybko zregenerować po niekorzystnych warunkach pogodowych i ograniczyć do minimum wpływ stosowanych herbicydów. Kolejnymi nawozami zastosowanymi w buraku były: EKOLIST mono Bor i EKOLIST mono Żelazo oraz komplet składników NPK. Wczesne podanie boru (faza 4 liści) eliminuje zgorzel liścia sercowego – chorobę fizjologiczną, której największa szkodliwość przypada właśnie na pierwszy etap rozwoju buraka cukrowego. Powoduje ona ograniczanie wielkości rozety (zamieranie kolejnych liści i niewykształcanie nowych) oraz redukuje powierzchnię asymilacyjną liści już powstałych (marszczenie i karlenie liści). Żelazo jako składnik chlorofilu intensyfikuje fotosyntezę sprzyjając szybszemu i intensywniejszemu wzrostowi roślin. W okresie do końca czerwca możemy jeszcze zastosować dolistnie nawóz Nitrospeed 39 aby z jednej strony dostarczyć roślinom azotu koniecznego do wzrostu masy liściowej, a z drugiej strony dzięki zawartości molibdenu i niklu przyspieszyć przemiany wolnych związków azotu w białko, które jest budulcem tkanek roślinnych. Redukcja ilości wolnych związków azotu ma wpływ na przyszłą jakość surowca dostarczanego do cukrowni. W tym samym czasie powtarzamy zabieg nawozami MAXIMUS AminoMicro i EKOLIST mono Bor, aby w pełni zabezpieczyć rośliny w mikroskładniki pokarmowe.

Drugi etap wzrostu i rozwoju buraka cukrowego również wymaga wsparcia poprze dolistną aplikację składników. W tym etapie w nawożeniu nie stosowany jest już azot, a zabiegi oparte są o nawozy niezawierające tego składnika. Zabieg standardowo obecny w technologii oparty jest o nawozy MAXIMUS Platinum extra PKMg, MAXIMUS AminoMicro i uzupełniony ewentualnie nawozem EKOLIST mono Bor. Podanie tego zestawu ma przede wszystkim osiągnięcie wysokich parametrów jakościowych zbieranych korzeni: wysoką polaryzację i niską zawartość wolnych związków azotu.

Burak cukrowy jest rośliną o wysokim plonie biologicznym. Sprawia to, że jego potrzeby pokarmowe są bardzo wysokie, zarówno pod kątem makro jak i mikroskładników. Nawożenie dolistne skutecznie uzupełniające te składniki, a dodatkowo pozwalające na aplikację substancji o działaniu biostymulującym i antystresowym jest zatem nieodzownym elementem agrotechniki bez którego o dobrym ilościowo i jakościowo plonie nie może być mowy.