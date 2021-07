Pszenżyto ozime oparło się suszy

Geny żyta sprawiają, że rośliny tego gatunku wytwarzają głęboki, silnie rozbudowany system korzeniowy. Ta cecha morfologiczna sprawiła, że po 30 gorących i bez opadów dniach wciąż pozostają one zielone, zachowując zdolność do fotosyntezy.

Kontynuując swoją wizytę na Podlasiu w ramach „Dni Pola z Farmerem - 2021” ponownie zlustrowaliśmy plantację pszenżyta ozimego na terenie gminy Platerów. Zboże to wyjątkowo dobrze zaadaptowało się w regionie. Świetnie sobie radzi na nie najlepszych podlaskich glebach, na których uprawa pszenicy ozimej bywa zawodna, a plonuje zdecydowanie wyżej od bardzo popularnego żyta.

Przedżniwny monitoring plantacji to podsumowanie wielomiesięcznej pracy. Stan roślin w tym momencie daje odpowiedź na wiele pytań związanych z prawidłowością prowadzeniem łanu, a dotyczących chociażby jak chociażby zwalczania chwastów, chorób i szkodników, czy odżywiania mineralnego roślin. Jak to wygląda w tym konkretnym gospodarstwie? O tym w zamieszczonym poniżej filmie, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.