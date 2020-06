Ruszenie wegetacji. Wiosenna lustracja rzepaku i pszenicy ozimej

Rzepak jest jedną z roślin, która najwcześniej zaczyna wegetację. Po ruszeniu wegetacji wykonujemy zabieg nawożenia dolistnego. Co się w nim powinno znaleźć? Oczywiście bor, ale nie tylko. Roślina rozbudowuje system korzeniowy, dlatego potrzebuje również fosforu. Elementem prawidłowego rozwoju rozety jest z kolei dostępność azotu. Aby wspomóc proces krzewienia pszenicy ozimej, należy zastosować szybko działający azot. Oprócz niego potrzebne są również inne składniki. Do rozwoju systemu korzeniowego pszenica potrzebuje fosforu. Do tego oczywiście mikroelementy, które wspomogą roślinę w wiosennej regeneracji. Chcesz wiedzieć więcej? Oglądaj film!