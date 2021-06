Rzepak na Podlasiu wypełnia łuszczyny

Podobnie jak w innych regionach, rzepak ozimy zakończył kwitnienie i wszedł w fazę wypełniania łuszczyn. Należy się jednak liczyć z późniejszym jego zbiorem w tym roku o ok. 10-12 dni.

Lustracja rzepaku ozimego przeprowadzona w ramach „Dni Pola z Farmerem - 2021” dobitnie pokazała, że chłodny i mokry kwiecień oraz maj, wyraźnie opóźniły rozwój roślin. Mimo skróconego kwitnienia, należy się liczyć z późniejszymi niż zwykle żniwami. To nie jedyny efekt wpływu pogody na tę roślinę. Niska temperatura wiosną ograniczyła nalot szkodników na plantacje, co pozwoliło na obfite zawiązanie łuszczyn. O dalszych skutkach oddziaływania pogody na plantacje rzepaku można się dowiedzieć z zamieszczonego poniżej filmu. Zapraszamy do jego obejrzenia.