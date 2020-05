10 punktów: sprawdź je, zanim kupisz używaną prasę

Jak kupić używaną prasę belującą, aby wraz z pierwszym wjazdem na pole uniknąć poważnych awarii i dużych kosztów napraw? Oto 10 newralgicznych punktów, na które trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru danego rodzaju prasy.

Do zbioru świeżych roślin przeznaczonych na zakiszanie, traw czy np. mieszanek zbożowych, eksperci polecają przede wszystkim maszyny stałokomorowe z walcowym systemem formowania balotów. Ich konstrukcja jest przystosowana do pracy z mokrym, ciężkim materiałem, podczas gdy np. w prasach pasowych może dochodzić do zapychania elementów oczyszczających pasy, ich zaklejania i blokowania. Grono zwolenników ma też stosunkowo niewielka grupa maszyn z komorą łańcuchowo-listwową. Do prasowania bardziej suchych materiałów, jak choćby już sianokiszonka czy następnie siano lub słoma, lepszym wyborem – przede wszystkim ze względu na bardzo dobre zagęszczenie balotu już od początkowych faz jego formowania – jest prasa zmiennokomorowa.

1. Podbieracz

Od czego zacząć oględziny maszyny, jeśli mamy już przed sobą interesujący nas egzemplarz? Najlepiej od początku, a konkretnie od podbieracza. – Podbieracz może nam powiedzieć bardzo dużo – zarówno o przebiegu maszyny, jak i o tym, czy dotychczasowy właściciel lub operator o nią należycie dbał. Dobrym znakiem jest, jeśli palce nie są powyginane i nie brakuje ich, a zużyte lub uszkodzone zostały wymienione na nowe, podobnie jak osłony podbieracza – mówi Paweł Baurycza z Claas Polska. Ważna jest ocena zużycia bieżni krzywkowej oraz kół kopiujących i ich układu zawieszenia.

