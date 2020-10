10 ton na tandemie - przegląd przyczep

Pomimo wielu zalet przyczepy typu tandem wciąż znajdują się w cieniu przyczep dwuosiowych, a ich udział w sprzedaży ogółem sięga maksymalnie kilkunastu proc. W dzisiejszym materiale prezentujemy i omawiamy kilka propozycji tego typu maszyn o ładowności 10 t.

W zestawieniu dziwić może brak niektórych czołowych producentów. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ nie posiadają oni przyczep tego typu w swojej ofercie.

Dlaczego tandem?

Przyczepy ze skrzynią burtową, cieszące się zdecydowanie największym uznaniem wśród rolników, możemy podzielić na te z obrotnicą oraz z podwoziem typu tandem. Pod względem popularności prym wiodą przyczepy z obrotnicą, o których jednak powiedziano już chyba wszystko. Dlatego też dzisiaj „na warsztat” bierzemy przyczepy rolnicze o podwoziu typu tandem, które doskonale sprawdzą się w codziennej eksploatacji w gospodarstwie. Ze względu na swoją konstrukcję, w której osie umieszczone są w tylnej części przyczepy, takie rozwiązanie oznacza, iż część ciężaru przyczepy spoczywa na dyszlu, obciążając dodatkowo tylną oś ciągnika. Z jednej strony może być to wadą, gdyż nie każdy dolny zaczep i nie każdy ciągnik będzie przystosowany do przenoszenia obciążeń rzędu 1-1,5 t i więcej w przypadku średniej wielkości przyczep. Z drugiej zaś strony dodatkowe dociążenie ciągnika zwiększa jego uciąg. Z tego też względu może się zdarzyć, że ten sam ciągnik nie będzie w stanie wyjechać z pola z przyczepą dwuosiową wyposażoną w obrotnicę, ale z dokładnie taką samą przyczepą, tylko typu tandem, wyjedzie już bez problemu. Kolejną znaczącą zaletą podwozia tandem jest łatwość kierowania podczas cofania – docenią ją zatem rolnicy dysponujący ograniczonym placem manewrowym oraz mający mniejsze doświadczenie w manewrowaniu z przyczepą.

A co z wadami?

Gdyby jednak przyczepy typu tandem miały same zalety, pewnie statystykisprzedaży wyglądałyby inaczej. W kwestii wad warto zatem zaznaczyć, że przyczepy te charakteryzują się zdecydowanie trudniejszym zaczepianiem i odczepianiem – przód przyczepy musi zostać postawiony na stopie, a więc podłoże powinno być odpowiednio twarde, aby stopa się nie zapadła. Tandem dodatkowo będzie mniej komfortowy w transporcie, gdyż najczęściej nie jest wyposażony w amortyzowany dyszel, a więc rolę amortyzatora częściowo pełni traktor

– stąd często pojawia się charakterystyczne „bujanie” ciągnika przy wyższych prędkościach. Przyczepy z podwoziem tandem dużo szybciej zużywają opony aniżeli przyczepy dwuosiowe. Wynika to z faktu, że bliskie położenie nieskrętnych osi obok siebie oznacza intensywne zdzieranie opon przy mocnym skręcie. W dodatku charakteryzują się mniejszym promieniem skrętu, gdyż nawet przy niepełnym skręcie dyszel może dostawać do opony ciągnika, co w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do uszkodzenia opony.

W najnowszym numerze miesięcznika "Farmer" prezentujemy zestawienie propozycji rynkowych w zakresie przyczep o ładowności 10 t, wyposażonych w podwozie typu tandem.