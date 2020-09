30 ton ziarna na minutę - wóz przeładowczy Interbenne

Coraz częściej gospodarstwa o dużej powierzchni mają w swoim parku maszynowym wóz przeładowczy. Tym razem zajmiemy się wozem Interbenne 38, maszyną wyprodukowaną przez firmę Perard, która potrafi opróżnić swój zbiornik w każdym położeniu rury wyładowczej w rekordowym tempie 30 t/min.

Francuska firma Perard specjalizuje się w produkcji przyczep przeładowczych oraz urządzeń do przeładunku materiałów sypkich i kiszonek, a także rozrzutników obornika. Jeśli chodzi o wozy przeładunkowe, to najmniejszy w ofercie ma pojemność 15 m3, a największy 46 m3. My zajmiemy się modelem Interbenne 38 o pojemności 38 m3. Jest on wyposażony w trzyosiowy układ jezdny z pierwszą i ostatnią osią skrętną. Standardowo w wozie montowane są opony o rozmiarze 600/55R26.5, a jako opcję można także zamówić gąsienicowy układ jezdny. Wszystko po to, żeby chronić glebę przed nadmiernym ugniataniem. Wóz ma ponad 11,2 m długości i wysokość 3,74 m. Ma przy tym niską masę własną wynoszącą zaledwie 10,4 t. Ślimak wyładowczy ma średnicę 50 cm i jest umiejscowiony z prawej strony maszyny. Jest zamontowany tak, że chowa się w bocznej ścianie wozu, co jest charakterystyczną cechą wozów Perard. Z tyłu rura wystaje poza obrys wozu, co umożliwia wyładunek do płaskich magazynów lub koszy zasypowych. Napęd ślimaka jest mechaniczny; dolny ślimak jest wyposażony w zasuwy hydrauliczne. Przez szerokość ich otwarcia można regulować szybkość wyładunku nasion. Maszyna w standardowym wyposażeniu jest przystosowana do załadunku rozsiewaczy nawozów i siewników zbożowych.

Gąsienice jezdne

Standardowo Interbenne 38 jest dostarczany na oponach o rozmiarze 600/55 R26,5. W opcji można zamówić gąsienicowy układ jezdny, by jeszcze bardziej chronić glebę przed ugniataniem. Zaczep wyposażony jest w hydrauliczne resorowanie, dzięki czemu praca z wozem jest komfortowa i nie „buja” on ciągnikiem nawet na nierównych polach. Standardowy prześwit pod ramą wynosi

60 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się nad pokosem słomy.

Tylny wyładunek

Rura wyładowcza ma średnicę 50 cm, ale jej szczególną cechą jest możliwość pracy w dowolnym stopniu otwarcia. Umożliwia to wyładunek na wysokie naczepy ciężarowe. Końcówka wysypowa wystaje za wozem, co umożliwia wyładunek na magazyny płaskie czy kosze przyjęciowe. Standardowym wyposażeniem maszyny jest kamera umieszczona na wysypie rury wyładowczej, dzięki której operator ma pełny podgląd na wyładowywany materiał.

Sprzęgło hydrauliczne

Układ rozładunkowy jest wyposażony w sprzęgło hydrauliczne. Dzięki niemu uruchomienie ślimaków znajdujących się w dnie wozu oraz ślimaka wyładowczego następuje płynnie, co nie obciąża WOM ciągnika. Dodatkowo ślimaki można wyposażyć w zasuwy hydrauliczne, którymi można regulować ilość podawanego materiału co przydaje się podczas napełniania rozsiewaczy nawozów lub siewników zbożowych.

Homologacja drogowa

Wóz Interbenne ma pełną homologację drogową. Nawet z szerokimi oponami lub z gąsienicami jego szerokość nie przekracza 2,54 m, co umożliwia swobodne poruszanie się po drogach. Dzięki swej konstrukcji może w pełni załadowany poruszać się po drogach, co umożliwia wykorzystanie go do transportu zboża z pola na koniec dnia roboczego lub w sytuacji braku ciężarówki.

Czujnik wagowy

Dzięki konstrukcji ramowej wozu jego zbiornik spoczywa na 6 czujnikach wagowych pracujących z dokładnością do 0,1 proc. Pozwala to na dokładną kontrolę ilości zebranego ziarna. Komputer wagi ma funkcję umożliwiającą sumowanie wag nawet w przypadku niepełnego opróżnienia wozu. Dane zgromadzone na komputerze można przenieść na komputer stacjonarny.

Klapy wysypowe

Skrzynia wozu jest tak wyprofilowana, że na jej elementach zatrzymuje się minimalna ilość nasion. W celu dokładnego czyszczenia pod ślimakami poziomymi i rurą wyładowczą znajdują się klapy wysypowe. Po ich otwarciu można szybko wyczyścić wóz z wszelkich resztek, co jest przydatne w przypadku zmiany odmiany lub gatunku zbieranych zbóż.