Agregat Szewera Strip Master 301 - prostota to jego zaleta

Na rynku obecne są także agregaty stworzone z myślą o średnich gospodarstwach, a przykładem takiej maszyny jest Szewera Strip Master 301. fot. Farmer

Nieco ponad rok temu Marek Michalik kupił do swojego gospodarstwa agregat Szewera Strip Master 301. Przez ten czas maszyna zasiała ok. 150 ha. Czy to był dobry wybór?

Przyjęło się, że technologia strip-till przeznaczona jest dla dużych gospodarstw m.in. ze względu na gabaryty, ale i ceny maszyn przeznaczonych do uprawy pasowej. Na rynku obecne są jednak także agregaty stworzone z myślą o średnich gospodarstwach, a przykładem takiej maszyny jest Szewera Strip Master 301. Stawiam na uprawę pasową Jeszcze przed zakupem Szewery pan Marek w swoim 100-hektarowym gospodarstwie wykorzystywał siewnik Polonez z Famarolu na redlicy talerzowej z kołami kopiującymi i jak twierdzi, przez ok. 10 lat maszyna ta dobrze sprawdzała się przy uprawie uproszczonej. Obserwując jednak ogólnoświatowe trendy i szukając oszczędności, rolnik zainteresował się technologią strip-till. – Moim zdaniem w rolnictwie brakuje przede wszystkim czasu, bowiem w krótkich „oknach pogodowych” trzeba opryskać, zasiać czy zebrać nasze płody rolne, a ze względu na kapryśną aurę bywały z tym problemy. Tego typu agregat zastępuje nam trzy oddzielne operacje – nawożenie, uprawę oraz siew, a na każdej z nich możemy zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze – twierdzi Marek Michalik, rolnik z Lubelszczyzny. ...

