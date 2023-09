Zobacz galerię

Wielkimi krokami zbliżają się targi Agro Show. Największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie odbywać się będzie w dniach 22-24 września br. A co będzie można tam zobaczyć? Oto niewielki fragment zapowiadanych nowości, które będzie można podziwiać podczas imprezy w Bednarach. Na targach nie zabraknie także stoiska Farmera, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Agro Show to przede wszystkim maszyny rolnicze i sprzęt do produkcji rolnej, ale oczywiście swoje oferty prezentują tam producenci pasz, nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego, części zamiennych, a także firmy świadczące usługi dla rolnictwa, przedstawiciele prasy branżowej, banków i instytucji finansowych i doradczych działających w branży rolnej. Już wkrótce do Bednar przybędzie kilkuset wystawców oraz dziesiątki tysięcy rolników, by zobaczyć, co przedsiębiorcy z branży szykują na najbliższą przyszłość.

Oprócz stoisk, podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą pokazy maszyn rolniczych podczas pracy. Zaplanowano je w dwóch blokach: pokaz rolnictwa precyzyjnego oraz pokaz pojazdów autonomicznych. Każdego dnia będzie można również wziąć udział w towarzyszących wydarzeniu seminariach i wykładach.

Kompleksowo u Johna Deree’a

Podczas tegorocznego Agro Show John Deere przedstawi klientom pełną gamę maszyn – od najmniejszych do pielęgnacji ogrodu, aż po największy kombajn X9. Na stoisku amerykańskiego producenta nie zabraknie również innych atrakcji, w tym interaktywnych przy udziale VR. – Przede wszystkim cieszymy się, że po roku możemy znów spotkać się w Bednarach z naszymi klientami i fanami marki. To dla nas bardzo ważny dzień. Na tę okazję przygotowaliśmy specjalne stoisko, które podzieliliśmy na kilka stref – zaprasza Bartosz Białas, kierownik marketingu John Deere Polska.

Jakie to będą strefy? M.in. strefa oryginalnych części oraz HR, gdzie dealerzy marki przedstawią możliwości zatrudnienia w swoich strukturach, miejsce imitujące halę serwisową wraz ze specjalnymi tablicami dydaktycznymi, gdzie z bliska będzie można przyjrzeć się, jak wygląda proces naprawy maszyn oraz szkolenia serwisantów. Kolejna to strefa VR, rolnictwa precyzyjnego, spotkań z dealerami dedykowanymi nowym obszarom działalności marki. Będzie też ścianka ze zdjęciami fanów.

A maszyny? Pełen przekrój. Ciągniki od serii 5E o mocy 49 KM aż do serii 9R o pojemności 13,9 l i mocy niemal 700 KM. Oprócz tego oczywiście kombajny, prasy, opryskiwacz, a nawet sprzęt do pielęgnacji zieleni. Jednym zdaniem – dla każdego coś ciekawego.

Valtra – ciągniki od 105 do 305 KM

Podczas tegorocznej edycji wystawy Valtra zademonstruje ciągniki Valtra o mocy od 105 do 305 KM, czyli serie G, N, T oraz Q. Seria G o zakresie mocy 105-135 KM reprezentują zwinne, wszechstronne ciągniki kompaktowych rozmiarów (wysokość maksymalna 2,8 m, masa 5 t). Idealne do obsługi ładowacza czołowego. „N” – to ciągniki o mocy 135-201 KM. Wyposażone są w 4-cylindrowy silnik AGCO Power spełniający normę emisji spalin Stage V o pojemności 4,9 l. Traktory wyposażono m.in. w funkcje Start Boost i Superstart ułatwiające ruszanie pod dużym obciążeniem. Można je łatwo dostosować z poziomu dużego, czytelnego wyświetlacza na słupku A.

Seria T obejmuje ciągniki o mocy 155-271 KM. 6-cylindrowe maszyny, których kluczowymi cechami są komfort, ergonomia i łatwość obsługi. Podobnie jak seria N wyposażone są w wyświetlacz na słupku A. Sześciocylindrowy silnik AGCO Power z wysokim momentem obrotowym przy niskich obrotach silnika zapewnia trwałość, wydajność i moc. Silniki Stage V charakteryzują się hydrauliczną regulacją luzów zaworowych i 600-godzinnym okresem międzyprzeglądowym. Z kolei najnowsza seria Q to traktory dysponujące mocą od 230 do 305 KM, plasujące się pomiędzy seriami T oraz S. Seria Q jest łatwą w obsłudze, wyposażoną w inteligentne funkcje maszyną stworzoną dla profesjonalnych użytkowników. Niezawodny silnik AGCO Power o pojemności 7,4 l ma największą pojemność skokową na rynku ciągników tej wielkości.

Wspominane modele wyposażone będą przez studio Unlimited, które w tym roku obchodzi 10-lecie. Poza bogato wyposażonymi ciągnikami rolniczymi fińska marka koncernu AGCO pokaże również ciągnik Valtra przygotowany do zadań leśnych. Wzorem ubiegłego roku firma planuje także kontynuację szkoleń dotyczących rozwiązań inteligentnego rolnictwa Valtra.

Megakomfortowa Puma

Na stoisku Case IH będzie można zobaczyć nowe modele ciągników Puma. Traktory produkowane w austriackim St. Valentin mają teraz większą i cichszą kabinę, konfigurowalne funkcje, integralną telematykę AFS Connect, większą moc oraz większą uniwersalność.

Oprócz znanej już stylistyki przodu z ulepszonym oświetleniem, jedną z najbardziej widocznych zmian w nowych ciągnikach Puma AFS Connect jest nowy projekt kabiny, która ma teraz o 8 proc. większą kubaturę, dając operatorowi więcej miejsca na głowę i nogi oraz dodatkowe miejsce do przechowywania. Udało się także obniżyć poziomu hałasu do 66 dB. Powiększono też o 11 proc. powierzchnię szyb, aby uzyskać jeszcze lepszą widoczność i bezpieczeństwo, a wycieraczka przedniej szyby zapewnia zasięg do 240 stopni.

Z kolei aby połączyć komfort z wydajniejszą obsługą i kontrolą, nowy podłokietnik Multicontroller zarówno w modelach Multicontroller, jak i CVXDrive zawiera teraz więcej funkcji, z których wiele można dostosowywać do aktualnych potrzeb. Podłokietnik ma pokrętło enkodera typu „obróć i naciśnij”, którego można użyć w razie potrzeby jako alternatywnej obsługi nowego, dotykowego 12-calowego monitora AFS Pro 1200. Za pomocą terminala można skonfigurować reakcje przekładni CVX i zawieszenia przedniej osi oraz skonfigurować podświetlane diodami LED przełączniki zaworów hydrauliki zgodnie z preferencjami. Obsługa monitora AFS 1200 jest ponadto uzupełniona o przyciski szybkiego dostępu.

Moc nowości Kuhna

Firma Kuhn Maszyny Rolnicze w Bednarach zawsze pokazuje sporo nowości i ciekawostek ze swojego bogatego portfolio. Trzeba przyznać, że i teraz firma z Alzacji będzie miała się czym pochwalić. Na stoisku pojawi się na pewno kosiarka ze zgniataczem i transporterem pokosu FC 9330 RA, która przyda się w przypadku niektórych upraw paszowych, w których istnieje potrzeba łączenia pokosów zaraz po skoszeniu roślin.

Ważnym punktem stoiska firmy Kuhn będzie na pewno siewnik pneumatyczny Venta 100. Ta seria do tej pory obejmowała modele z redlicami piersiowymi (Venta 310) i jednotalerzowymi (Venta 320). Teraz poszerzyła się o nową wersję Venta 330, która przy szerokości roboczej wynoszącej 3 m jest dostępna w wersjach 20- i 24-rzędowych, z rozstawem odpowiednio 15 i 12,5 cm. W Bednarach zobaczymy wersję nieco większą. Premierowy siewnik jest wyposażony w sekcje wysiewające Seedflex 100, z dwoma talerzami przesuniętymi względem siebie o 41 mm, które idealnie otwierają bruzdę. Podwójne talerze są zamontowane na równoległoboku i wyposażone w koła dogniatające, które kontrolują głębokość siewu i optymalizują kontakt nasion z glebą. Odległość pomiędzy 2 rzędami sekcji wysiewających wynosi 15 cm. Nacisk redlic każdej sekcji wysiewającej można regulować (do 40 kg).

Inną nowością w Bednarach jest rozsiewacz nawozu z dwiema tarczami wysiewającymi z wbudowaną wagą MDS 20.2 W, który wykorzystuje wszystkie zalety i wszechstronność serii MDS.2 oraz dodatkowo zapewnia możliwość automatycznej regulacji dawki wysiewu.

Do głębokiej uprawy i wydajnego siewu

W Bednarach na stoisku Horscha pojawią się dwie sztandarowe nowości. Rolnicy będą mogli przyjrzeć się kultywatorowi Fortis AS oraz punktowemu siewnikowi Maestro TX. Nie zabraknie także nowych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego.

Fortis AS – ta wersja agregatu ma być odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rolników odnośnie do uniwersalności maszyn. Celem firmy było opracowanie kultywatora, który poradzi sobie ze zwiększoną mocą ciągnika do 600 KM, ale jednocześnie zapewni większą zmienność głębokości roboczej i różne opcje regulacji. Z głębokością roboczą od 4 do 30 cm nowy Fortis 6 i 7 AS jest idealny do głębokiego spulchniania i podstawowej uprawy roli. W zależności od warunków użytkowania rolnik może zdecydować, czy chce używać wału dogniatającego czy podwozia na uwrociu.

Z kolei Maestro TX to propozycja prostego w obsłudze, wydajnego i precyzyjnego siewnika punktowego. Nowa maszyna dokonuje dokładnej rejestracji liczby ziaren, odległości między nimi, a także stale kontroluje jakości wysiewu. Siewnnik dysponuje szerokością roboczą między 2,6 a 4,8 m, a na ramie teleskopowej można zamontować 6 lub 7 rzędów, których rozstaw wynosi od 37,5 do 80 cm. Rzędy można przestawiać i regulować hydraulicznie. Dlatego przy pomocy Maestro można siać cały sezon w uprawach rzędowych o różnym rozstawie.

Cornman, czyli nowy pielnik do kukurydzy

W 2024 r. Mandam rozpocznie produkcję pielników. Pierwszym z nich będzie Cornman – przystosowany do mechanicznego usuwania chwastów na polach kukurydzy. I taki właśnie pielnik gliwicki producent pokaże na Agro Show.

Cornman pod względem konstrukcji to solidna rama, na której zawieszone są sekcje robocze. Zastosowanie sprężyn naciągowych poszczególnych zespołów zwiększa ich nacisk na glebę i pozwala na skuteczniejszą pracę. W celu zminimalizowania uszkodzenia roślin można zastosować regulację między rzędami od 45 do 80 cm. Pielnik ma 65 cm prześwitu pod ramą, co zapewnia odpowiednią przepustowość na polach kukurydzy. Ustawiając pielnik do pracy, można wybrać spośród kilku typów sekcji roboczych, które można wymieniać w zależności od fazy wzrostu kukurydzy. Rośliny są dodatkowo chronione poprzez talerze osłaniające. Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w gumowe koła stabilizujące, które pomagają w utrzymaniu kultywatora w rzędach oraz stabilizują głębokość spulchniania gleby.

Lemken z ciekawym agregatem uprawowo-siewnym

Chociaż niemiecki producent swoje premiery zaprezentuje na listopadowej Agritechnice w Hanowerze, to na niebieskim stoisku podczas Agro Show nie zabraknie kilku imponujących maszyn. Jedną z nich jest Solitair DT. Małe zapotrzebowanie na uciąg, zintegrowana kompaktowa brona talerzowa, prosta obsługa i duży zbiornik – tak można w skrócie podsumować agregat, który dostępny jest w 2 szerokościach: 4 i 6 m.

Solitair DT może mieć pojedynczy lub dzielony zbiornik, którego pojemności wynosi między 3400 a 5100 l. Dzielony zbiornik może być używany zarówno do wysiewu dwóch rodzajów nasion lub nasion i nawozu podczas jednego przejazdu. Siewnik jest wyposażony w kompaktową bronę talerzową, która pozostawia równomiernie spulchnioną i rozdrobnioną glebę. Każdy talerz karbowany o średnicy 465 mm jest indywidualnie przymocowany do ramy za pomocą sprężyn piórowych, co gwarantuje precyzyjną kontrolę głębokości. Opcjonalnie przed sekcją talerzową można zastosować przedni wał oponowy, który zapewnia wstępne ugniatanie i wyrównanie gleby.

Ciągniki autonomiczny

Na stoisku firmy Agrihandler będzie można zobaczyć i zapoznać się z ciągnikami autonomicznymi AgXeed, a konkretnie z modelem Agbot 5.115 T2. Autonomiczny ciągnik jest wyposażony w 4-cylindrowy silnik Deutz AG Stage 5 o pojemności 4.1 l i mocy 156 KM (115 kW) oraz maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 610 Nm. Elektryczny układ przeniesienia napędu zapewnia z kolei płynną zmianę prędkości w zakresie 0-13,5 km/h, a masa maszyny to 3,2 t.

Pojazd ma gąsienice zapobiegające nadmiernemu ugniataniu gleby oraz systemy bezpieczeństwa i wykrywania przeszkód (laserowy radar Lidar oraz kamery) umożliwiające w pełni autonomiczną pracę. AgBot 5.115 T2 gotowy jest na wiele godzin intensywnej pracy na rozległych gruntach ornych. Korzysta z modułu komunikacyjnego do dwukierunkowej transmisji danych z korekcją RTK. Technologia RTK GNSS zapewnia zdalne, precyzyjne prowadzenie oraz bezpieczne pozycjonowanie z dokładnością do 2,5 cm.