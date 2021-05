Agrotechnika kukurydzy według Agro-Maszu

Całkiem nowe, i te już nieco znane rolnikom maszyny do siewu i uprawy kukurydzy zaprezentowano w minioną środę podczas pokazu polowego zorganizowanego przez firmę Agro-masz.

Ich wspólną cechą jest to że idealnie wpisują się w założenia wspomnianej strategii: pozwalają one zwiększyć precyzję nawożenia, ograniczyć konieczność ochrony herbicydowej, czy wreszcie umożliwiają wdrożenie uprawy bezorkowej.

Zmodernizowany Salvis

Pierwsza z zaprezentowanych maszyn był siewnik do uprawy bezorkowej Salvis 3800, będący zmodernizowaną wersją dobrze znanej rolnikom maszyn Salvis Z i Salvis T. Modernizacja ta przyniosła przede wszystkim znaczne zwiększenie uniwersalności agregatu. Dzięki zastosowaniu wymiennych przystawek (do siewu punktowego i rzędowego) możemy nim wysiać zarówno kukurydze czy buraka cukrowego, jak i zboża czy rzepak.

Zmiana przystawek jest niezwykle prosta: montowane są one za pośrednictwem czteropunktowego układu zawieszenia, wyposażona jest również w szybkozłącza hydrauliczne. Przezbrojenie agregatu trwa zaledwie około 10 minut.

W porównaniu z poprzednimi wersjami to nie jedyne zmiany: zmienione system mocowania zębów, przez co możliwa jest płynna regulacja ich rozstawu, wprowadzono także sprężynowe zabezpieczenie zębów. Ponadto zmieniono system regulacji głębokości wysiewu, a pomiędzy kołami przedniego wału dogniatającego zamontowano czyściki które chronią felgi przed uszkodzeniem wpadającymi kamieniami.

Na zaprezentowanej maszynie zamontowano również siewniki SP-230, pozwalający na wysiew mikrogranulatów. Jest to zmodernizowana wersja znanego z oferty firmy siewnika SP-200. Podstawowa różnica polega na wykonaniu skrzyni nawozowej z tworzywa sztucznego. Dzięki temu poprawiono jej szczelność, zwiększono także nieco jej pojemność przy zmniejszonej masie.

Siewnik SP-230 można stosować też do wysiewu rzepaku, w tej sytuacji zbiorników nawozowo-nasiennych możemy używać do wysiewu dwóch różnych nawozów w zmiennych dawkach. W nowej wersji siewnika zmieniono także mocowanie przednich talerzy rozcinających, a z tyłu maszyny dobudowano podest techniczny ułatwiający obsługę głowic wysiewających.

Uniwersalny Ikar

Kolejną z zaprezentowanych maszyn był siewnik frontowy Ikar, montowany na przednim TUZ ciągnika. Urządzenie to może współpracować między innymi z agregatami podorywkowymi czy bronami talerzowymi wyposażonymi w redlice wysiewające. Służy on do siewu nasion zbóż, czy kukurydzy, a także do doglebowej aplikacji nawozów mineralnych.

Siewnik może być wyposażony w zespół kół zagęszczających glebę. Zaletą urządzenia jest ścięta górna krawędź zbiornika która poprawia widoczność operatora zwłaszcza w przypadku współpracy z mniejszymi ciągnikami. Urządzenie może wysiewać dawki nawozu sięgające 500 kg/ha.

Strix - pielnik międzyrzędowy

Ciekawym urządzeniem zaprezentowanym podczas spotkania był pielnik międzyrzędowy Strix, służący do mechanicznego odchwaszczania roślin uprawianych w szerokich rzędach (głównie kukurydzy). Urządzenie przystosowane jest do jednoczesnej uprawy 4 rzędów kukurydzy.

Opcjonalnie pielnik można wyposażyć również w system wysiewu nawozu, który pozwala na precyzyjne dozowanie nawozów, oraz jego dobre wymieszanie z glebą co chroni przed nadmierną emisją związków azotu do atmosfery.

Urządzenie pozwala na płynną regulację dawki nawozu. Odbywa się ona za pośrednictwem prostej przekładni, oraz pokrętła znajdującego się na boku skrzyni nawozowej.

Pielnik wyposażony jest w 5 sekcji roboczych: środkowe posiadają 5 zębów, skrajna zaś po 3 zęby. Dzięki temu nawet przy delikatnej zmianie kierunku jazdy nie grozi nam uszkodzenie siewek uprawianej rośliny

Siewnik punktowy Falcon

Ostatnią z zaprezentowanych maszyn był siewnik punktowy Falcon, służący głównie do precyzyjnego siewu kukurydzy, ale także słonecznika czy buraków. W zależności od wersji może ona posiadać od 4 do 8 sekcji wysiewających, a szerokość rzędów może być regulowana w zakresie 45-80 cm.

Sekcje wysiewające wyposażone są w redlice dwutalerzowe oraz koła dogniatające z regulowanym dociskiem. Nad całością pracy urządzenia czuwa komputer, który kontroluje dawkę wysiewu, zlicza powierzchnię zasiewu, monitoruje prace sekcji wysiewających i poziom ziarna w zbiorniku.

