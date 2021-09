Argo Tractors z oficjalnym przedstawicielstwem w Polsce

Firma Argo Tractors poinformowała o otwarciu oficjalnego przedstawicielstwa w Polsce. Do tej pory włoski producent zaniedbywał polski rynek, jednak to ma się zmienić. Podczas targów Agro Show włoski producent traktorów zorganizował konferencję prasową.

Argo Tractors to międzynarodowa firma należąca do grupy Argo Industrial, z siedzibą w Fabbrico we Włoszech, która projektuje, produkuje i dystrybuuje ciągnik marek Landini, McCormick i Valpadana. Firma osiąga skonsolidowany obrót w wysokości 500 milionów euro i zatrudnia 1600 pracowników w 5 fabrykach. Największa z nich znajduje się we Włoszech w Fabbrico. Roczna zdolność produkcyjna Argo Tractors wynosi 22 000 ciągników.

– Nie byliśmy obecni na waszym rynku, aż tak mocno obecni, jak na innych – powiedział Simeone Morra, dyrektor korporacyjny Argo Tractors i udziałowiec firmy podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Bednarach na targach Agro Show. – To początek nasze zaangażowania biznesowego w Polsce. W ramach strategii naszej firmy otwieramy bezpośrednią działalność w Polsce – dodał.

– Od maja tego roku centralne przedstawicielstwo znajduje się w Słomczynie – powiedział z kolei Franco Artoni, business development manager global marketing and parts, który opracował projekt ekspansji w Polsce. W Polsce za działalność firmy odpowiedzialny jest Waldemar Zaręba.

Argo Tractors to firma rodzinna, która w 1994 r. przejęła markę Landini, koncentrując się na przestrzeni ostatnich 27 lat na produkcji traktorów. – W 2001 r. doszła do nas marka McCormick – mówił Morra.

Produkty międzynarodowego koncernu z siedzibą w Fabbrico, Reggio Emilia, zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej Argo Polska – polskiego oddziału Argo Tractors. Od marca ubiegłego roku wspomniany Waldemar Zaremba pełni funkcję nowego dyrektora generalnego firmy.

– Mamy wiele do zrobienia, ale jesteśmy świadomi, że oferujemy ciągniki, które doskonale spełniają oczekiwania klientów w zakresie wydajności, osiągów, wszechstronności, komfortu, mocy i wzornictwa, i które są wynikiem wieloletnich inwestycji. Inwestycji, które nabierają kształtu w nowym budynku i w zespole profesjonalistów ukierunkowanych na osiąganie ambitnych celów – zaznaczył Waldemar Zaremba.

Na stoisku Argo Polska zostały zaprezentowane produkty McCormick i Landini.

Największy z ciągników to McCormick X8 VT-Drive. Wyróżnia się nowoczesnym, agresywnym wyglądem i układem jezdnym zaczerpniętym z przemysłu motoryzacyjnego. Jedną z cech wyróżniających jest kabina Première Cab, która oferuje przestronne środowisko pracy, wysokiej klasy wykończenie, ergonomiczne polecenia i intuicyjny zestaw, taki jak 12-calowy ekran dotykowy. Moc pochodzi z 6,7-litrowego, 6-cylindrowego silnika Betapower Fuel Efficiency o mocy 310 KM. Silniki Betapower wyposażone są w turbosprężarki eVGT, wtrysk paliwa Common Rail oraz układ wydechowy Hi-SCR + DOC. X8 jest również wyposażony w innowacyjną czterozakresową przekładnię bezstopniową VT-Drive.

Rolnicy mogą obejrzeć także mniejsze modele tego ciągnika oznaczone: X7, X5, X2.

Landini – poinformowali uczestnicy konferencji – uosabia wydajność i wzornictwo Made in Italy. Firma oferuje nowy model Mistral2 napędzany silnikiem Kohler 1.9L o mocy 49 lub 57KM. Model ten nadaje się nie tylko do typowego, specjalistycznego zastosowania w rolnictwie, ale również do prac publicznych, takich jak koszenie trawy i okresowa pielęgnacja terenów zielonych.

Poza tym modelem przedstawiono Landini Serie 4, wyposażony w jednostkę Kohler o pojemności 2,5L i mocy 61, 68 i 75 KM oraz Landini Serie 7 Robo-Six z wysokim poziomem mocy osiąganemu dzięki 24-zaworowemu silnikowi 6,7L, którego moc osiąga maksymalnie 225 KM.

– Polski rynek jest jednym z najważniejszych w Europie - podkreślił Simeone Morra, dyrektor ds. działalności korporacyjnej – i z przyjemnością zauważam, że zespół Argo Polska pracuje i rozwija się, wprowadzając nowych specjalistów, zdobywając coraz większe doświadczenie.