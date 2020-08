Bezpieczny sukces, który rośnie wraz z Tobą

W trudnych czasach, jakie niewątpliwe nadeszły, skuteczne i bezpieczne inwestycje mają jeszcze większą wagę. Wszyscy szukamy okazji do zmiany, a taka z pewnością nadarza się w stabilnej branży rolniczej dzięki nowej ofercie franczyzowej GRENE.

GRENE to lider systemu franczyzowego w rolnictwie, który od ponad 20 lat udoskonala swój efektywny i rentowny model franczyzy. Dziś sklepów rolniczo-technicznych GRENE jest prawie 170, a model franczyzowy działa obecnie już w ponad połowie z nich i przyciąga kolejnych świadomych inwestorów. Zwłaszcza tych, którzy szukają bezpiecznej przystani dla swojego kapitału.

Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że Polska wciąż jest świetnym miejscem do inwestowania w sektorze rolniczym. Rolnictwo to siła napędowa naszego eksportu i kluczowy sektor gospodarki.

W polskich wsiach mieszka 40% ludności (inne duże kraje UE notują wskaźniki blisko dwa razy niższe), a liczba gospodarstw rolnych sięga prawie 1,5 miliona i według ostatnich danych GUS z 2018 nawet wzrosła (o 1,4%). To wszystko potencjalni klienci inwestorów franczyzy GRENE.

Na tak żyznym fundamencie można budować swój własny sukces. A co najciekawsze, wcale nie trzeba być branżowym ekspertem, bo GRENE w kompleksowy sposób pomaga każdemu nowemu inwestorowi w starcie biznesu i jego rozwijaniu. Ta pomoc oparta jest na trzech filarach: bezpieczeństwie biznesowym, skutecznym planie marketingowym i ciągłości transferu wiedzy.

Bezpieczeństwo biznesowe GRENE to w skrócie siła marki wynikająca z jej doświadczenia i wieloletniej obecności na rynku, na którym zbudowała sobie odpowiednią rozpoznawalność. Tę siłę, wspartą specjalistyczną ofertą handlową (często niedostępną u konkurencji) i wyselekcjonowanym asortymentem, zyskujesz jako nowy inwestor od razu. Co jeszcze? Choćby analizę lokalizacji przyszłego sklepu, która minimalizuje ryzyko inwestycji, nowoczesne rozwiązania mobilne i informatyczne do zarządzania punktem czy istotną siłę przetargową w rozmowach z dostawcami zewnętrznymi.

Z takim startem plany na przyszłość muszą być ambitne. I temu służy drugi filar – skuteczny plan marketingowy. Eksperci z GRENE pomogą Ci określić cele na pierwszy rok (a potem oczywiście, na każdy kolejny), a następnie zapewnią skuteczne wsparcie marketingowe w postaci kampanii sezonowych i lokalnych. Dodatkowo, warto wspomnieć, że GRENE coraz śmielej reklamuje swój biznes na rynku ogólnopolskim, czego przykładem choćby niedawne kampanie na YouTubie czy radiu RMF FM. Bohaterami tych krajowych opowieści zostali także franczyzobiorcy.

Niby biznes to czysta matematyka, ale jednak nie wszystko jest policzalne – mówi jeden z nich i szybko dodaje: dlatego franczyza Grene ze wsparciem silnego partnera okazała się być dla mnie finansowym odciążeniem w pewnych momentach. Potwierdza to -, franczyzobiorca z woj. kujawsko-pomorskiego. Korzyści z prowadzenia sklepu na zasadach franczyzy jest bardzo wiele. Dla mnie bez wątpienia, największą jest stabilność i rozpoznawalność marki, którą potwierdzają sami klienci. Ale też łatwy i szybki dostęp do szerokiego asortymentu produktów z pominięciem całego łańcucha dostaw. Korzystam z jednej hurtowni i nie muszę martwić się skomplikowanymi procedurami zamówień.

To właśnie tacy ludzie są najlepszym dowodem na sukces modelu franczyzowego GRENE. Marka nie boi się stawiać na swoich najlepszych ambasadorów, bo inwestuje w nich jeszcze przed faktycznym otwarciem nowego sklepu. Służy do tego trzeci filar pomocy – ciągłość transferu wiedzy. Szkolenia obejmują m.in. staż całego personelu w jednym z już istniejących sklepów sieci, bezpłatne szkolenia produktowe i sprzedażowe dla całej sieci (nawet kilka razy w roku), platformę e-learningową, badania „tajemniczego klienta” i oczywiście stałe wsparcie specjalistów ds. produktów ze strony GRENE.

Bezpieczeństwo. Skuteczność. Wiedza. To główne składniki oferty franczyzy GRENE. Gdy je zmieszamy, otrzymamy bezpieczne i skuteczne know-how w sektorze, który w naszym kraju odpowiada za stabilną teraźniejszość i zwiastuje świetlaną przyszłość. Jeśli chcesz zostać częścią tego nadchodzącego sukcesu i chcesz rosnąć wraz z siecią sklepów rolniczo-technicznych GRENE, to jest to wyjątkowo prosta i szybka ścieżka.

Od Twojego nowego sklepu dzielą Cię jedynie 3 kroki. Zgłoś się poprzez formularz na: franczyza-grene.pl, spotkajmy się i podejmijmy decyzję, a po nawet 5 tygodniach od podpisania umowy otwórzmy razem Twój nowy biznes!