Nowa, hermetyczna kabina, klimatyzacja, hydrostatyczny układ przeniesienia napędu, elektryczne sterowanie funkcjami, poprawiony układ skrętu kół i wiele innych przeróbek… Można powiedzieć, że Bizon Z058 Jarosława Kardynała to zupełnie nowy kombajn. A wszystko zrobione niezwykle funkcjonalnie, estetycznie i bardzo pomysłowo.

Polskie Bizony to wciąż częsty widok na naszych polach. Użytkownicy tych maszyn cenią je za dobrą jakość pracy, prostotę konstrukcji i tanią eksploatację. Oczywiście, bolączką wiekowego sprzętu jest m.in. niski komfort pracy, który wynika przede wszystkim z najprostszych rozwiązań związanych ze sterowaniem: dźwigni, pokręteł itp. Oryginalnie wszystko tu odbywa się mechanicznie, stąd i problem ze szczelnością kabiny, co z kolei przekłada się na jej zapylenie wewnątrz, hałas, wysoką temperaturę podczas pracy. Jarosław Kardynał z miejscowości Oblekoń w woj. świętokrzyskim postanowił to zmienić i do swojego Bizona Rekorda wdrożył głęboko idące przeróbki.

Bezkompromisowa kabina

Do Jarosława Kardynała sprowadziła nas przeróbka kabiny Bizona Z058 Rekord. Wiedzieliśmy tylko, że ma być założone całkiem nowoczesne stanowisko pracy operatora, pozyskane z sieczkarni John Deere. Po przyjeździe okazało się, że owa kabina to niezwykle istotna zmiana, ale jednocześnie jest to tylko „wierzchołek góry lodowej” zmian, jakie zostały wprowadzone do kombajnu.

Jarosław Kardynał prowadzi niewielkie gospodarstwo i świadczy usługi serwisowe. Swojego czerwonego Bizona ma od kilku lat. Jak mówi, sam kombajn jest wystarczający zarówno na jego własne potrzeby, jak i na usługi świadczone okolicznym rolnikom. Nie ma większych uwag co do wydajności i jakości pracy, poza tym sprzęt w jego rękach sprawuje się praktycznie bezawaryjnie. Zdecydowanie nie jest to jednak maszyna doskonała i rolnik-mechanik postanowił wdrożyć pewne modyfikacje (niektóre już funkcjonują od kilku lat). Przede wszystkim zależało mu na poprawie komfortu pracy. Postawił zatem na wymianę kabiny. Nie chciał kupować polskiej kabiny do tego modelu, ponieważ, jak stwierdził, „nic to nie da; jak się kurzy, tak będzie się kurzyło nadal”.

„Nową” kabinę pozyskał zatem z używanej sieczkarni polowej Johna Deere’a. Dobrze wyciszona, z obłymi szybami, z dodatkowym siedzeniem i lodówką, przygotowana pod układ klimatyzacji. Nowe stanowisko operatora świetnie pasowało do Bizona (choć podłoga kombajnu została wydłużona o 10 cm i zastosowano dodatkowe wsporniki), ale jednocześnie jej konstrukcja, jeśli chodzi o elementy sterowania (za pomocą wiązek elektrycznych), wymusiła bardzo duże zmiany w elementach sterowania Bizona. – Okazało się, że przeróbka będzie totalna. Trzeba zrobić na nowo instalację elektryczną i hydraulikę. To samo z napędem jezdnym – trzeba było założyć hydrostat – wyjaśnia konstruktor.

Część wyświetlaczy i wskaźników będzie umieszczona na podłokietniku (głównie dotyczące parametrów roboczych), a niektóre wskaźniki znajdą się na prawym słupku kabiny.