Za nami kilkumiesięczne doświadczenia w pracy z broną talerzową Mandam GAL-K 4,0. Jak maszyna wypadła w naszym teście? Czy sprawdziła się w zróżnicowanych zadaniach, które przed nią postawiliśmy? Jakie są jej zalety, a jakie wady? Zapraszamy do lektury.

Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że brona talerzowa to jedna z najważniejszych maszyn w gospodarstwie, gdyż spektrum jej zastosowań jest naprawdę duże. Standardowa płytka uprawa pożniwna, mieszanie wapna czy nawozów naturalnych z glebą, niszczenie poplonów, głęboka uprawa po zbiorze kukurydzy czy chociażby doprawianie gleby przed siewem – bez „talerzówki” trudno wyobrazić sobie prowadzenie produkcji roślinnej.

Test długodystansowy prawdę powie

Chcąc podejść maksymalnie rzetelnie do przeprowadzenia tego testu, zgłosiliśmy się do firmy Mandam, która bez cienia wątpliwości zdecydowała się dostarczyć nam maszynę na okres od lipca do listopada 2022 r. Już na wstępie taka reakcja producenta bardzo nam się spodobała, wszakże w czasie takiego testu wiele się mogło wydarzyć, a tym samym na jaw mogły wyjść ewentualne mankamenty maszyny, które przecież są na ogół skrzętnie ukrywane przez producentów. Co jednak najważniejsze, tak długi czas pracy broną talerzową miał zagwarantować nam zgromadzenie obszernych doświadczeń z jej użytkowania, a dla potencjalnych klientów miał stać się wskazówką, na co warto zwrócić uwagę przy jej konfigurowaniu (...).

